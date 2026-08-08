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Булатов: «„Крылья Советов“ должны стать лучше»

вчера, 19:15
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил выступление команды в игре с «Балтикой». Самарский клуб уступил дома со счётом 0:2.

Знали, что «Балтика» забила три мяча со стандартов. Мы готовились к этому, но опять не справились с аутом. После доигровки аута «Балтика» забила мяч. Этот гол наложил отпечаток на ход всего матча: сопернику было легче удерживать счет, а нам было значительно сложнее. Мы были не лучшей версией себя. Надо сказать, что соперник сыграл очень грамотно, практически не оставил зон. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с махачкалинским «Динамо». Мы должны быть лучше, и мы будем лучше.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:32
Если не улучшать игру, команда будет бороться в зоне вылета
Гость
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