Булатов: «„Крылья Советов“ должны стать лучше»

Главный тренер «Крыльев Советов» оценил выступление команды в игре с «Балтикой». Самарский клуб уступил дома со счётом 0:2.

Знали, что «Балтика» забила три мяча со стандартов. Мы готовились к этому, но опять не справились с аутом. После доигровки аута «Балтика» забила мяч. Этот гол наложил отпечаток на ход всего матча: сопернику было легче удерживать счет, а нам было значительно сложнее. Мы были не лучшей версией себя. Надо сказать, что соперник сыграл очень грамотно, практически не оставил зон. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с махачкалинским «Динамо». Мы должны быть лучше, и мы будем лучше.