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Ледяхов: «Батракову надо пробовать с „Галатасараем“»

вчера, 19:32

Российский тренер Игорь Ледяхов оценил возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

Если у Батракова есть предложение от «Галатасарая», конечно, надо пробовать себя. Команда играет в Лиге чемпионов и является одной из ведущих команд Турции. «Галатасарай» можно использовать как трамплин. Если выстрелит в этой команде, какой-то европейский клуб может потом его присмотреть. Надо пробовать! Другое дело — захочет ли он? Для «Локомотива» и, естественно, для футболиста очень важен финансовый вопрос.

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