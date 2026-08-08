Ледяхов: «Батракову надо пробовать с „Галатасараем“»

Российский тренер оценил возможный переход полузащитника «Локомотива» в турецкий «Галатасарай».

Если у Батракова есть предложение от «Галатасарая», конечно, надо пробовать себя. Команда играет в Лиге чемпионов и является одной из ведущих команд Турции. «Галатасарай» можно использовать как трамплин. Если выстрелит в этой команде, какой-то европейский клуб может потом его присмотреть. Надо пробовать! Другое дело — захочет ли он? Для «Локомотива» и, естественно, для футболиста очень важен финансовый вопрос.