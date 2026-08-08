Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2026/2027

«Реал» хочет подписать полузащитника «Ювентуса»

Все комментарии
Баобаб
Баобаб
вчера в 20:37
Заберите уже этого капитошку деревянную.
AleS
AleS
вчера в 20:05
" В мадридском клубе считают, что итальянец сможет выполнять те же функции, которые были у Луки Модрича и Тони Крооса. "
- вы чего угораете? Какие еще функции Модрича и Крооса этому бездарю.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 