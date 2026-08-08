«Реал» хочет подписать полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в Испании.
В подписании хавбека заинтересован «Реал». В мадридском клубе считают, что итальянец сможет выполнять те же функции, которые были у Луки Модрича и Тони Крооса.
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- вы чего угораете? Какие еще функции Модрича и Крооса этому бездарю.