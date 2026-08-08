«Локомотив» дома не смог победить «Акрон»

«Локомотив» в матче третьего тура РПЛ принимал «Акрон». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0.
После этой встречи в активе железнодорожников стало два балла. «Акрон» записал в актив первое набранное очко.
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Пи.Си. Посмотрел повторы с попаданием мяча в руку Дуду.... да, было попадание, но после отскока от головы и от газона.... рука была отставлена, но не играл он ей...
Человек совсем нефутбольный, но кроме всего, еще и тренерской мысли не хватает, чтобы хоть как-то пристроить его в обще командной игре. Мало того, что он постоянно теряет родную позицию, так он еще, видимо по требованию Галактионова, бежит в атаку, тем самым, дополнительно осложняя жизнь своей обороне, не успевая возвращаться и образуя бреши... Особенно смешно смотреть на его забегания в атаке.
Вобщем, имея не самый плохой состав, у Локомотива всё валится из рук, хочется верить, временно... Понравился Бакаев- один из немногих, пытавшихся хоть как-то обоcтрить фланговую атаку Локомотива. Смещения вингера Пиняева в центр остроты не прибавили, только добавили суеты. Собственно, руководству в пору задуматься, а Галактионову, особенно...