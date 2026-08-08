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«Локомотив» дома не смог победить «Акрон»

вчера, 20:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗавершен

«Локомотив» в матче третьего тура РПЛ принимал «Акрон». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

После этой встречи в активе железнодорожников стало два балла. «Акрон» записал в актив первое набранное очко.

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Все комментарии
Женёк Пачтальён
Женёк Пачтальён
вчера в 21:35
Некорректно написано в заголовке. Должно быть: Локомотив дома не проиграл команде с последнего места!
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:35
судя по унылой игре и остальных московских команд, то Спартак в натуре будет за чемпионство бороться. инвалиды какие-то оставшиеся
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:13
Батраков лучший !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:11, ред.
Всё..Мне походу пора....
Городецкий
Городецкий
вчера в 20:34
Осталось разобраться:
Галактионов сливает Локо или игроки сливают Галактионова?
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:32
На сегодня, 08.08.2026 года, Локомотив по силе равен Акрону.
А с учётом того, что матч проходил в Москве, т. е. Акрон играл в гостях, то даже слабее Акрона.
Это как раз тот случай. когда стоимость игроков не имеет никакого значения в ИГРАХ.
Грустно было смотреть, как тот же Батраков затерялся в толпе немотивированных посредственностей...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:27, ред.
Локо вообще не за что не борется похоже, а если еще и батрак уйдет....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:25, ред.
Может будущий тренер и помощник не зря пришли на матч....
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:13
В целом бодрый матч получился. "Локо" как в поговорке, "теряя бойцов день за днем", и реально и в новостях вполне себе неплохо выглядел. Тут как бы понятно, результат, но по игре... К закрытию ТО понятней станет. Всех успеют распродать, на кого спрос имеется и с кем останутся. В целом подобная шумиха около клуба, никогда вистов клубу в плане игры не прибавляла. А "Акрон", видать тренер пока не понял, что "Акрон" в РПЛ, это не "Партизан" в Сербии. Как-то весьма неубедительно. Там Дзюбу со Слуцким на трибунах показали, ну это я так. Как обычно на мой сугубо субъективный взгляд.
Capral
Capral
вчера в 20:12
Локо не смог забить, даже последней команде- с худшей разницей мячей. Деградация команды и тренерской мысли несется под откос. Батрак по ходу уже видит себя в Европе и меньше всего думает о результатах команды. Обсуждать игру нет смысла, но Акрон понравился больше. А вот, что интересно: Зенит, по-прежнему видит Карпукаса в своих рядах?)))

Человек совсем нефутбольный, но кроме всего, еще и тренерской мысли не хватает, чтобы хоть как-то пристроить его в обще командной игре. Мало того, что он постоянно теряет родную позицию, так он еще, видимо по требованию Галактионова, бежит в атаку, тем самым, дополнительно осложняя жизнь своей обороне, не успевая возвращаться и образуя бреши... Особенно смешно смотреть на его забегания в атаке.

Вобщем, имея не самый плохой состав, у Локомотива всё валится из рук, хочется верить, временно... Понравился Бакаев- один из немногих, пытавшихся хоть как-то обоcтрить фланговую атаку Локомотива. Смещения вингера Пиняева в центр остроты не прибавили, только добавили суеты. Собственно, руководству в пору задуматься, а Галактионову, особенно...
Zver01
Zver01
вчера в 20:05
Туру к 10му Локо решит задачу не вылета. А там пойдет работа на следующий сезон.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:05
Играли 2 команды из нижней части таблицы.
shlomo
shlomo
вчера в 20:04
Ну, судя по всему, кризис Локо оказался куда глубже, чем казалось изначально. Не обыграть дома Акрон - это... Более того, могли и вовсе проиграть, если бы тольяттинцы были точнее в завершении..... кстати, Дуду, как мне кажется, наиграл на основной состав....

Пи.Си. Посмотрел повторы с попаданием мяча в руку Дуду.... да, было попадание, но после отскока от головы и от газона.... рука была отставлена, но не играл он ей...
particular
particular
вчера в 20:04
Не́мощь Локо всё очевидней...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:02
А чему удивляться. Две примерно равные по уровню игры команды завершают матч вничью. Так и должно быть. Победу никто не заслужил.
Гость
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