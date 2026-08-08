«Локомотив» дома не смог победить «Акрон»

вчера, 20:00

«Локомотив» в матче третьего тура РПЛ принимал «Акрон». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

После этой встречи в активе железнодорожников стало два балла. «Акрон» записал в актив первое набранное очко.