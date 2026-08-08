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Ещенко оценил игру «Динамо» в новом сезоне

вчера, 20:18

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре «Динамо» в новом сезоне.

Ничего сверхъестественного, поэтому такой и результат. Допустим, пришел Карседо в «Спартак» — у него хоть какая‑то структура появилась, взаимодействие игроков. У «Динамо» я такого не вижу. Пока не очень понятно.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 21:10, ред.
Являясь многолетним болельщиком Динамо, не могу равнодушно реагировать на результаты работы тренерского штаба команды, которые пока, мягко выражаясь, вызывают один негатив. Сложно не согласиться с Capralом, что рано делать глубокие выводы по трём играм, но и тянуть до окончания первого круга, тоже не стоит. Вот только хватит ли духа у руководства клуба во время сделать эти самые выводы, разделить ответственность за стартовый провал и главное, извлечь урок и найти правильное решение. А что касается мнения Ещенко по поводу состояния дел в Динамо, так даже он ничего не видит сверх естественного в таких результатах, если только его слова не выдернуты из контекста, значит и он не особо верит, что под началом шварца бело-синие способны добиться высоких спортивных достижений, но судя по всему, Андрея это абсолютно не волнует.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 20:42
Моё отношение к шварцу обще известно, но сейчас, точно не в его защиту, всё же выскажу объективное мнение. Рано требовать результат за три игры. Но, уж если Ещенко решил провести параллели между шварцем и Карседо, то я напомню ему, что первый официальный матч, Карседо провел из рук вон плохо, в Сочи, а уже через несколько дней, с треском попал Гусеву в кубке. Это уже потом, Спартак стал постепенно налаживать игру, в которой, справедливости ради, еще достаточно проблемных мест.
Я не верил и не верю в шварца как в тренера, и никогда не понимал его футбол, но я- за полную объективность и беспристрастность в суждениях, и оценках. Думаю, завтра, московское Динамо победит, а там посмотрим.
Гость
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