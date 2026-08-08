Ещенко оценил игру «Динамо» в новом сезоне

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре «Динамо» в новом сезоне.
Ничего сверхъестественного, поэтому такой и результат. Допустим, пришел Карседо в «Спартак» — у него хоть какая‑то структура появилась, взаимодействие игроков. У «Динамо» я такого не вижу. Пока не очень понятно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Я не верил и не верю в шварца как в тренера, и никогда не понимал его футбол, но я- за полную объективность и беспристрастность в суждениях, и оценках. Думаю, завтра, московское Динамо победит, а там посмотрим.