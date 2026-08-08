Ещенко оценил игру «Динамо» в новом сезоне

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об игре «Динамо» в новом сезоне.

Ничего сверхъестественного, поэтому такой и результат. Допустим, пришел Карседо в «Спартак» — у него хоть какая‑то структура появилась, взаимодействие игроков. У «Динамо» я такого не вижу. Пока не очень понятно.