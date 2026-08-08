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Благоевич: «Хочу поздравить футболистов „Акрона“ за отношение к игре»

вчера, 20:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗавершен

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич высказался о результате матча с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 0:0.

Не хочу на горячую голову анализировать игру. Но счет, конечно, лучше, чем было раньше. Я сказал ребятам, что не нужно думать о прошлых встречах. Нужно показать свою уверенность. Свой характер. Смело сыграть в свой футбол.

Мы никогда не будем праздновать одно очко. Но я хочу поздравить их за отношение к игре. Это 60–70% того, что мы можем. Нас ждет еще много работы.

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