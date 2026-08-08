Галактионов: «Хотелось набрать три очка в домашнем матче»

Главный тренер «Локомотива» проанализировал игру подопечных в матче третьего тура РПЛ с «Акроном». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Сложно сказать, почему получились два разных тайма. Об этом как раз говорил с ребятами. Только вторую половину встречи начали агрессивно, после разговора в перерыве. Есть разочарование результатом. Хотелось забрать три очка в домашнем матче.