Галактионов: «Хотелось набрать три очка в домашнем матче»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов проанализировал игру подопечных в матче третьего тура РПЛ с «Акроном». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Сложно сказать, почему получились два разных тайма. Об этом как раз говорил с ребятами. Только вторую половину встречи начали агрессивно, после разговора в перерыве. Есть разочарование результатом. Хотелось забрать три очка в домашнем матче.
После трёх туров у железнодорожников два набранных очка.
Слуцкий свободен, по меркам РПЛ вполне сильный тренер, в Локо могут и призадуматься....!
А "разговоры в перерыве" - это в пользу бедных и неудачников...