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Галактионов: «Хотелось набрать три очка в домашнем матче»

вчера, 20:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗавершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов проанализировал игру подопечных в матче третьего тура РПЛ с «Акроном». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Сложно сказать, почему получились два разных тайма. Об этом как раз говорил с ребятами. Только вторую половину встречи начали агрессивно, после разговора в перерыве. Есть разочарование результатом. Хотелось забрать три очка в домашнем матче.

После трёх туров у железнодорожников два набранных очка.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:52
Пора чемоданы уже собирать товарищу
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50
Боюсь еще пару таких результатов, и Вы, Михаил Михайлович будете первым, кого уволят в этом сезоне!.....
Слуцкий свободен, по меркам РПЛ вполне сильный тренер, в Локо могут и призадуматься....!
particular
particular
вчера в 20:45
Без угля хорошего пара не будет...
А "разговоры в перерыве" - это в пользу бедных и неудачников...
Гость
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