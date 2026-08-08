ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 3-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.
На данный момент ЦСКА занимает промежуточное 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков. «Ростов» идёт на 7-м месте — 4 очка.
Вангую, скриньте: ЦСКА продолжит терять очки и после первого круга будет в середине таблицы, Игдисамова уволят и пригласят Слуцкого.
То, что приглашение Баринова было катастрофической ошибкой, стало ясно, как только пошли слухи о его приходе. Но зачем же еще больше усугyблять, и без того невыразительную игру ЦСКА, отправляя этого человека на атакующий рубеж? Назначение Игдисамова напоминает мне назначение Арбелоа в Реал, после увольнения Алонсо. То-есть, неудачный и опасный эксперимент...