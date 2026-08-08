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ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

вчера, 22:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавершен

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 3-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

На данный момент ЦСКА занимает промежуточное 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков. «Ростов» идёт на 7-м месте — 4 очка.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 11:14
Ну, если в оставшихся играх ЦСКА наберёт ещё 65 очков к имеющимся 5, то можно не испытывать чувство тревоги... А если нет, - то попрут армейцев с 5-ого места, - а это не желательно, - всё-таки, достижение...
Beekeeper
Beekeeper ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 10:47
только не слуца
Capral
Capral ответ Анатолий Гуськов (раскрыть)
сегодня в 10:44, ред.
Кисляк и должен играть в опорной зоне, поэтому приглашение Баринова было с самого начала непонятным решением, учитывая плотность в средней линии ЦСКА. Но он универсал, способный сыграть по всему полю, как в разрушении, так и в созидании. А вот, Баринов в атаке- это как говорится - ни в п....у, ни в Красную Армию.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 08:47
Пока не пойму, какую игру строит Игдисамов. Понятно быстрые края в нападении, понятно поддержка крайних защитников, но проникающих пасов со стороны средней линии почти нет. Странно было видеть Кисляка в опорной зоне, а Баринова под нападением, а не наоборот. Игра в бей беги успех может приносить только эпизодами. Нужна система.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:34
Цыплят по осени (весне) считают!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 23:12
Борьба за третье место для ЦСКА - это неоправданный оптимизм. В лучшем случае - кубок, но скорее всего очередной пустой сезон
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 23:02
На 86 минуте 40 миллионный Кисляк не смог забить с убойного штрафного. Дорогг
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:56
Число "записных фаворитов" в РПЛ, куда на старте сезона входили все московские клубы-старожилы, после третьего тура вероятнее всего придётся корректировать. Динамо, а в след за ним и Локомотив, и ЦСКА уже сегодня дали основание делать такие выводы. И на сегодня в пору делать ставки, где состоится первая отставка ТШ.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 22:54
Если Локо не перехватит...
Capral
Capral ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 22:52
Хорошо, что Мартинс вас не слышит, а то, мог бы сильно обидеться...)))
KAY_717
KAY_717
вчера в 22:50
Отскочили кони
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
Подсмотрел у Карседо, где Мартинс играет нападающего)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:50
Сегодня хоть нули на табло, но лично я бы назвал это Боевой ничьёй, значит оборона хорошо сработала против атаки, а атака могла, но не сломила оборону соперника! все хотят всегда забивать и побеждать, а иногда лучшее враг хорошего!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:46
Думал ЦСКА в 4-х (Ростов,Факел,Акрон,Локо) к ряду домашних матчах заберёт всё......
Ошибся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:39
А я вообще в каждом туре смотрю ФНЛ, и там матчи получше, чем половина в РПЛ. Там в футбол играют, а в РПЛ работают на поле. В этом разнмца
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:39
6 московских клубов на всех опять наберут 6 очков....за тур.....
Феерия продолжается...
И то в случае успешной игры Даку...)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:37
Ростовчане молодцы, а ЦСКА показал много возни в чужой штрафной, отсутствие дальних ударов. Игра не впечатлила, лучший в ЦСКА Тороп.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:35
Оптимизма особого и не была. Была оценка одного матча, сегодня - другого. А что будет дальше сказать трудно. Пример Акрона. Сначала 2 провала, а сегодня локо еле ноги унес по игре. Поживем увидим. При такой игре позитива не будет точно.
Capral
Capral
вчера в 22:35
Игра достойная РПЛ, поэтому комментировать её не имеет смысла. У меня только один вопрос: с какого перепугу, Игдисамов выдвинул Баринова, фактически в линию атаки?))) Ну как же можно, полтора тайма держать в нападении игрока, от рождения типичного и убогого разрушителя? Или Игдисамов совсем не ведает, что творит? Баринов, даже не смог принять конфеточный пас от Кисляка. Баринов в атаке- это еще хуже, чем у коровы седло...

То, что приглашение Баринова было катастрофической ошибкой, стало ясно, как только пошли слухи о его приходе. Но зачем же еще больше усугyблять, и без того невыразительную игру ЦСКА, отправляя этого человека на атакующий рубеж? Назначение Игдисамова напоминает мне назначение Арбелоа в Реал, после увольнения Алонсо. То-есть, неудачный и опасный эксперимент...
nubom
nubom
вчера в 22:33
Вроде и игроки те же, но играют на 25%, от того, как при Челестине...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:32
Толя привет...! Играли цска в первом тайме задорно с комбинациями , но забивать надо. У вас нет забивного напа. А Мусаев мне напоминает Сулейманова и Мелкадзе...беспонтовые... Напа ищите или иначе так весь сезон бестолку и пробегаете. Команда в целом то у вас хорошая...
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:32, ред.
На матч-премьер недавно показывали матч, по-моему, Шинник - Арсенал.
Матч ФНЛ.
Так вот: по СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ, по КАЧЕСТВУ, ТА игра была на голову выше сегодняшней беготни в Москве.
Во-втором тайме только сравнительно низкий уровень мастерства ростовчан в завершающей стадии атаки не позволил им увезти три очка.
Жаль.
Очень жаль болел армейцев.
Сегодня я увидел ЖИВОЙ, НО БЕСТОЛКОВЫЙ ФУТБОЛ в исполнении их любимцев.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:32
Неужели сегодня мы с вами один и тот же матч смотрели? И куда подевался ваш оптимизм относительно игры ЦСКА?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:31
Нули на РЖД Арене, теперь нули на ВЭБ Арене....гостеприимная Москва!
Когда Баринов переходил в ЦСКА, мне казалось это отличный трансфер для армейцев, но сейчас, мне кажется, это провальный трансфер! Счучное нападение у ЦСКА уже который сезон, и неужели скауты не могут подписать толкового форварда??? Раньше были Вагнер Лав, Жо....а сейчас....Гонды да Мусаевы.....
Ростовчане молодцы, заслужили очки сегодня!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
Я бы за такие игры не давал очков ни одной команде. И это команды РПЛ! Позорище. Целую неделю готовиться и выдать такую скукоту. И не надо ссылаться на трансферы и их отсутствие. У половины команд РПЛ составы не лучше, но такой игры ..... Ростову еще простительно, играли в гостях. Но хозяева.....
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:27, ред.
Поздравляю ЦСКА с домашним очком. Середняку нужно набирать очки в каждом матче, иначе - стыки. Игдисамов молоток, что пробует Мусаева. Надо тоже его попробовать, вдруг Челестини что-то не то делал. Надеюсь, что его сменщик также будет выпускать нулевого напа. Это как тест на тренерский IQ: выпустил Масаева, значит ошиблись с назначением.

Вангую, скриньте: ЦСКА продолжит терять очки и после первого круга будет в середине таблицы, Игдисамова уволят и пригласят Слуцкого.
arsena1
arsena1
вчера в 22:26
С нетерпением жду комментариев, как уже просматриваются тренерские задумки.
Мертвый Баринов почему-то играет 65 минут. Священное бревно Мусаев зачем-то выходит. Да лучше уж из молодежки кого-нибудь взяли.
cska1948
cska1948
вчера в 22:25
С каждым матчем игра всё хуже и хуже и просвета не видно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:23
Москвичи сегодня совсем не радуют своих болельщиков.
Замены ЦСКА будто сделали ещё хуже...
Унылое зрелище
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