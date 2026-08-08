Рубенс: «Самый сложный соперник в РПЛ — „Краснодар“»

Полузащитник московского «Динамо» заявил, что считает «Краснодар» наиболее принципиальным соперником для бело-голубых.

«Спартак» — принципиальный соперник. Для меня лично самый сложный соперник в РПЛ — «Краснодар», это очень хорошая команда, они очень дисциплинированны на поле, знают, что должны делать. С ними всегда очень сложно играть.

«Спартак» — тоже большой клуб и хорошая команда, но в матчах с ними у нас получается больше, чем с «Краснодаром».