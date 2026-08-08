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Рубенс: «Самый сложный соперник в РПЛ — „Краснодар“»

вчера, 22:37

Полузащитник московского «Динамо» Антонио Рубенс заявил, что считает «Краснодар» наиболее принципиальным соперником для бело-голубых.

«Спартак» — принципиальный соперник. Для меня лично самый сложный соперник в РПЛ — «Краснодар», это очень хорошая команда, они очень дисциплинированны на поле, знают, что должны делать. С ними всегда очень сложно играть.

«Спартак» — тоже большой клуб и хорошая команда, но в матчах с ними у нас получается больше, чем с «Краснодаром».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:25
Привет. Да чемпионство не показатель принципиальности и сложности. Краснодару например всегда было очень тяжело играть против Ахмата до этого сезона. у быков с грозненцами с 22 года история встреч 5 побед - 5 ничьих - 4 поражения Краснодара в официальных матчах. Недавний матч с серией пенальти я в ничью записал. Это крайне плохая статистика учитывая разницу между клубами. Я бы назвал Ахмат принципиальным соперником Краснодара
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:33, ред.
Рубенс в Динамо без году неделя, а уже рассуждает о соперниках и принципиальному противостоянию с ними. Как раз с Краснодаром в прошлом году Динамо поделили очки, как и со Спартаком, с той лишь разницей, что с кубанцАми выиграли свои домашние матчи, а с красно-белыми дважды ничья. Зато с Локо, Рубином и Ахматом добыли всего лишь очко, а с питерцами вообще обе игры проиграли. Вот, как раз эти четыре клуба Рубенсу было бы честнее признать сложными соперниками по итогам проведённых игр в РПЛ.
Болейте за своих, а не против чужих!
баск
баск
вчера в 23:30
Ну и зачем вся эта болтовня..
Динамо сейчас в таком состоянии, что для команды все соперники сложные..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:41
Принципиальный соперник??? Это после того как чемпионство профукали в Краснодаре?
Гость
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