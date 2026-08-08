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Сафонов: «С „Манчестер Юнайтед“ была суперинтересная игра»

вчера, 22:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавершен

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов высказался по поводу контрольного матча с «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Классная игра и качественный спарринг. Соперник сыграл достойно, была суперинтересная игра. Много моментов, которые нужно будет разобрать. Были и спасения, и голы, и страховки, и игра ногами. В общем, практически весь набор для вратарской теории. Думаю, что для меня это максимально полезный матч на данном этапе подготовки. Как с точки зрения игровых ощущений, так и в плане материала для дальнейшего разбора.

А вообще, получается, что на этом наша предсезонка и закончилась. 2 недели работы, 2 спарринга. Дальше сразу два Суперкубка подряд. 12 августа играем с «Астон Виллой» за Суперкубок Европы, а уже 16-го едем в Ланс играть за Суперкубок Франции. Дальше уже только официальные матчи.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:46
Таких соперников в лиге 1 нету))) а в АПЛ каждый тур
Гость
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