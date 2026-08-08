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«Локомотив» повторил худший старт в чемпионате России за последние 20 лет

вчера, 23:45

«Локомотив» не сумел победить в первых трёх турах РПЛ и набрал всего 2 очка.

Этот результат стал худшим для «железнодорожников» за последние 20 лет. Хуже было только на старте чемпионата в 2006 году. Тогда московский клуб набрал 1 очко за первые 3 тура.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/19 и сезоне-2022/23 «Локомотив» тоже набрал 2 очка в первых трёх турах.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:15
Это начало конца. Хотя начало этого конца положено давно. Агонизируем неспеша... постепенно.
gjqyr6kg4bem
gjqyr6kg4bem
сегодня в 06:39
Это ещё не худо, худо будет впереди.
94ufggjevbk2
94ufggjevbk2
сегодня в 06:06
Неожиданный старт от Локомотива, их расчёт на молодежь пока не сработал
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ z9c8dahqjrv6 (раскрыть)
вчера в 23:50
Здравствуйте.

Круговой играл на позиции полузащитника в этом матче, а рассчёт идёт по той позиции на которой игрок был в конкретном матче, а не его самой частой позиции.
z9c8dahqjrv6
z9c8dahqjrv6
вчера в 23:47
Здраствуйте , а почему у защитника Кругового ЦСКА только 3 очка ?
Гость
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