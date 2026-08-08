«Локомотив» повторил худший старт в чемпионате России за последние 20 лет

«Локомотив» не сумел победить в первых трёх турах РПЛ и набрал всего 2 очка.
Этот результат стал худшим для «железнодорожников» за последние 20 лет. Хуже было только на старте чемпионата в 2006 году. Тогда московский клуб набрал 1 очко за первые 3 тура.
Стоит отметить, что в сезоне-2018/19 и сезоне-2022/23 «Локомотив» тоже набрал 2 очка в первых трёх турах.
Круговой играл на позиции полузащитника в этом матче, а рассчёт идёт по той позиции на которой игрок был в конкретном матче, а не его самой частой позиции.