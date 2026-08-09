В ЦСКА выразили поддержку Игдисамову после ничьи с «Ростовом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, какой кредит доверия у главного тренера «армейцев» Дмитрия Игдисамова после ничьи в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).
Мне кажется, после третьего тура задавать этот вопрос не совсем корректно. Тем более что результаты… Да, конечно, хотелось большего. Но я бы не назвал их какими‑то катастрофическими, чтобы уже говорить о кредите доверия. Поэтому у Дмитрия Игоревича длинный контракт. Мы в него верим, он работает. Понятно, что сложности есть, но они могли бы быть и при любом тренере. Нет такой причины, следственной связи.
ЦСКА наверно единственный клуб в мире...который на старте играет 7 матчей дома...в Москве....в двух турнирах....
При чём в соперниках нет ни Зенита ни Краснодара ни Спартака....
Несомненно ожидания были больше чем пока получается....
Отказ Игдисамова от покупки Жуана пока не оправдывает себя...команда мало забивает...по-мне так нужен нап....
Удачи ЦСКА...