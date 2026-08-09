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В ЦСКА выразили поддержку Игдисамову после ничьи с «Ростовом»

сегодня, 00:15

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, какой кредит доверия у главного тренера «армейцев» Дмитрия Игдисамова после ничьи в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

Мне кажется, после третьего тура задавать этот вопрос не совсем корректно. Тем более что результаты… Да, конечно, хотелось большего. Но я бы не назвал их какими‑то катастрофическими, чтобы уже говорить о кредите доверия. Поэтому у Дмитрия Игоревича длинный контракт. Мы в него верим, он работает. Понятно, что сложности есть, но они могли бы быть и при любом тренере. Нет такой причины, следственной связи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:34
Какой то календарь корявый...
ЦСКА наверно единственный клуб в мире...который на старте играет 7 матчей дома...в Москве....в двух турнирах....
При чём в соперниках нет ни Зенита ни Краснодара ни Спартака....
Несомненно ожидания были больше чем пока получается....
Отказ Игдисамова от покупки Жуана пока не оправдывает себя...команда мало забивает...по-мне так нужен нап....
Удачи ЦСКА...
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:49
Чет не торопятся парни за него биться это видно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:41
Да все верно сказал, но особой веры нет в него
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Леонид Слуцкий ждет дальнейших успехов ЦСКА и предложения
Гость
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