Игдисамов: «ЦСКА в хорошей физической форме»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил текущую физическую форму армейского клуба.
Мы в хорошей физической форме. Думаю, такие таймы связаны с тактическими, психологическими моментами. «Локомотив» мы, например, перебегали.
Если мы не забиваем в четырех таймах, значит есть системность. Хотелось бы, чтобы замены нас усиливали. Будем изучать, разбирать игры.
15 августа армейцы в рамках чемпионата России-2026/27 примут «Факел».
Это физрук, который только за физическую форму отвечать может, а тактика и психология это не его.