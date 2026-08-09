Игдисамов: «ЦСКА в хорошей физической форме»

Главный тренер ЦСКА оценил текущую физическую форму армейского клуба.

Мы в хорошей физической форме. Думаю, такие таймы связаны с тактическими, психологическими моментами. «Локомотив» мы, например, перебегали.

Если мы не забиваем в четырех таймах, значит есть системность. Хотелось бы, чтобы замены нас усиливали. Будем изучать, разбирать игры.