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Игдисамов: «ЦСКА в хорошей физической форме»

сегодня, 00:26

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил текущую физическую форму армейского клуба.

Мы в хорошей физической форме. Думаю, такие таймы связаны с тактическими, психологическими моментами. «Локомотив» мы, например, перебегали.

Если мы не забиваем в четырех таймах, значит есть системность. Хотелось бы, чтобы замены нас усиливали. Будем изучать, разбирать игры.

15 августа армейцы в рамках чемпионата России-2026/27 примут «Факел».

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Все комментарии
g2gwaqzkwvv9
g2gwaqzkwvv9
сегодня в 06:39
А это точно главный тренер?
Это физрук, который только за физическую форму отвечать может, а тактика и психология это не его.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:17, ред.
Ну он просто расписался в своем бессилии. Если физически все ок, значит проблемы какие? Психологические либо тактические. Оба направления - провал тренера. Мне кажется, что ожидания от этого тренера завышены и он скорее "Сторожук", чем "Мусаев". Он может быть бесценным в тренерском штабе, но ему не стоит быть главным тренером. Ну не его это занятие. Рад бы ошибаться, только вот игр уже достаточно прошло для раскачки
Гость
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