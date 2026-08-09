Бабаев обозначил цель ЦСКА на новый сезон

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какой результат будет считаться для армейцев приемлемым по итогам сезона.
Какая цель у ЦСКА? Борьба за медали и трофеи однозначно. Чемпионство является целью, но говорить об этом в контексте, что только так или иначе, мне кажется, немножко популизм и лукавство. Поэтому, конечно, мы будем бороться за чемпионство, но при этом понимаем, что медали и, например, Кубок — это тоже очень достойный результат.
В третьем туре РПЛ ЦСКА дома не смог обыграть «Ростов». Игра закончилась вничью 0:0.
Он сказал, что ЦСКА только бегать может, а тактики и психологии ноль.
Так, что опять без трофеев и медалии.