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Бабаев обозначил цель ЦСКА на новый сезон

сегодня, 00:47

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какой результат будет считаться для армейцев приемлемым по итогам сезона.

Какая цель у ЦСКА? Борьба за медали и трофеи однозначно. Чемпионство является целью, но говорить об этом в контексте, что только так или иначе, мне кажется, немножко популизм и лукавство. Поэтому, конечно, мы будем бороться за чемпионство, но при этом понимаем, что медали и, например, Кубок — это тоже очень достойный результат.

В третьем туре РПЛ ЦСКА дома не смог обыграть «Ростов». Игра закончилась вничью 0:0.

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Все комментарии
armeez59
armeez59
сегодня в 16:05
Такие задачи ставятся ежегодно, но ничего не делается для их решения. Так, вялотекучая деятельность без особого стремления к достижению достойных клуба результатов.
n3k5vdgascwk
n3k5vdgascwk
сегодня в 09:13
Любимая песня Ромки "Фантазёр".
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 08:22
Как-то не смешно Бабаев пошутил
4f8x5kmsu5dp
4f8x5kmsu5dp
сегодня в 08:07
Как-то результаты и игра команды не соответствуют целям директора
urvkkpuqv75h
urvkkpuqv75h
сегодня в 06:56
А Бабай знает, что их главный тренер говорит?
Он сказал, что ЦСКА только бегать может, а тактики и психологии ноль.
Так, что опять без трофеев и медалии.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:46
Медаль за 5-е место дают?!.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:45
Матч с Ростовым показал какие цели у коняшек на ближайшее время....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:55
С такой игрой за топ-10 поборемся....
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