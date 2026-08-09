Бабаев обозначил цель ЦСКА на новый сезон

Генеральный директор ЦСКА рассказал, какой результат будет считаться для армейцев приемлемым по итогам сезона.

Какая цель у ЦСКА ? Борьба за медали и трофеи однозначно. Чемпионство является целью, но говорить об этом в контексте, что только так или иначе, мне кажется, немножко популизм и лукавство. Поэтому, конечно, мы будем бороться за чемпионство, но при этом понимаем, что медали и, например, Кубок — это тоже очень достойный результат.