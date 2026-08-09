Де Пауль в матче Кубка лиг поддержал Месси, у которого умер отец

вчера, 08:24

Полузащитник «Интер Майами» и сборной Аргентины во время матча Кубка лиг с мексиканским «Монтерреем» (1:2) выразил поддержку одноклубнику , у которого умер отец.

Хавбек открыл счёт на 32-й минуте, после чего снял свою игровую майку и показал футболку с номером 10 и фамилией Месси. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года в поединке участия не принимал.

О смерти отца Лионеля Месси Хорхе Месси в возрасте 68 лет стало известно 8 августа. О причинах смерти не сообщается.