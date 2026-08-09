Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

В ЦСКА объяснили отказ от приобретения Жуана

вчера, 08:39

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал журналистам, что клуб принял решение отказаться от перехода нападающего турецкого «Гезтепе» Жуана из-за финансовых запросов.

В начале августа об отказе от трансфера сообщил директор по коммуникациям российского клуба Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале.

У ЦСКА есть деньги на усиление, команду уже пополнил вратарь Максим Бориско, который уже дебютировал. Несколько трансферов сорвалось по объективным причинам. Что касается Жуана, это интересный футболист. Изначально все были за то, чтобы трансфер состоялся. Но в процессе переговоров, когда сумма превысила рациональное [зерно] для этого трансфера с учётом всех факторов и характеристик, мы посчитали неправильным тратить весь трансферный бюджет на одного игрока. Это было не решение спортивного блока и не провал в переговорах, а решение клуба.

Последние четыре года ЦСКА находится в непростых условиях, в том числе и в связи с санкциями. Говорить о кредите доверия неправильно, необходимо дождаться трансферного окна, и тогда уже можно сказать, насколько эффективно сработал спортивный блок.

Подписывайся в ВК
Все новости
Трансфер Гарсии – провал «Спартака». Москвичам не везёт с дорогими футболистами
08 августаRoman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии6
Голкипером КАМАЗа интересуются в РПЛ
07 августа
Карседо уверен, что проблем из-за политики после трансфера Даку не будет
07 августа
Карседо: «Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально»
07 августа
Официально«СКА-Ростов» объявил о подписании Антона Заболотного
07 августа
Официально«Спартак» объявил о трансфере Мирлинда Даку
06 августа
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:47, ред.
А зачем искать напа стоимостью в "весь трансферный бюджет" как выражается Бабаев...???

Нападающих уровня РПЛ можно найти и без непосильных трат....
Просто не в том пруду рыбу ловят...

У Спартака же получилось...
Взяли у Рубина напа такой силы ...что тот ещё ни минуты не отыгррал...а на Арене уже третий день табло переделывают...с двузначных чисел....на трёхзначные....
particular
particular
вчера в 11:09
Издалека видно многолетнего эффективного менеджера...
А нападающих как не было, так и нет... "Бабаев - молодец" ("Серёжа- молодец")...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:35
И это лучше чем покупать за счет государства первые места. Это стыдно чужие деньги тратить на юбилей
    s2kkfwjpaa86
    s2kkfwjpaa86
    вчера в 09:15
    Ну хоть нашли в себе силы не пустить деньги на ветер
    a5utqaeg3y3c
    a5utqaeg3y3c
    вчера в 09:10
    Зачем ЦСКА бразильцы, они своей школой всегда шестое место возьмут.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     