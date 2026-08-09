В ЦСКА объяснили отказ от приобретения Жуана

Генеральный директор ЦСКА рассказал журналистам, что клуб принял решение отказаться от перехода нападающего турецкого «Гезтепе» из-за финансовых запросов.

В начале августа об отказе от трансфера сообщил директор по коммуникациям российского клуба Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале.

У ЦСКА есть деньги на усиление, команду уже пополнил вратарь Максим Бориско, который уже дебютировал. Несколько трансферов сорвалось по объективным причинам. Что касается Жуана, это интересный футболист. Изначально все были за то, чтобы трансфер состоялся. Но в процессе переговоров, когда сумма превысила рациональное [зерно] для этого трансфера с учётом всех факторов и характеристик, мы посчитали неправильным тратить весь трансферный бюджет на одного игрока. Это было не решение спортивного блока и не провал в переговорах, а решение клуба.