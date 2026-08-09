В ЦСКА объяснили отказ от приобретения Жуана

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал журналистам, что клуб принял решение отказаться от перехода нападающего турецкого «Гезтепе» Жуана из-за финансовых запросов.
В начале августа об отказе от трансфера сообщил директор по коммуникациям российского клуба Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале.
У ЦСКА есть деньги на усиление, команду уже пополнил вратарь Максим Бориско, который уже дебютировал. Несколько трансферов сорвалось по объективным причинам. Что касается Жуана, это интересный футболист. Изначально все были за то, чтобы трансфер состоялся. Но в процессе переговоров, когда сумма превысила рациональное [зерно] для этого трансфера с учётом всех факторов и характеристик, мы посчитали неправильным тратить весь трансферный бюджет на одного игрока. Это было не решение спортивного блока и не провал в переговорах, а решение клуба.
Последние четыре года ЦСКА находится в непростых условиях, в том числе и в связи с санкциями. Говорить о кредите доверия неправильно, необходимо дождаться трансферного окна, и тогда уже можно сказать, насколько эффективно сработал спортивный блок.
Нападающих уровня РПЛ можно найти и без непосильных трат....
Просто не в том пруду рыбу ловят...
У Спартака же получилось...
Взяли у Рубина напа такой силы ...что тот ещё ни минуты не отыгррал...а на Арене уже третий день табло переделывают...с двузначных чисел....на трёхзначные....
А нападающих как не было, так и нет... "Бабаев - молодец" ("Серёжа- молодец")...