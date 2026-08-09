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ФИФА заявила о попытках подорвать авторитет организации и её главы

вчера, 08:59

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением, в котором высказалась о ситуации вокруг организации и её президента Джанни Инфантино.

В соответствии с недавними заявлениями КОНМЕБОЛ и CAF, а также по итогам обсуждений с ассоциациями-членами ФИФА и конфедерациями со всего мира, ФИФА не будет поддерживать, содействовать или допускать какой-либо процесс, касающийся выборов президента, который противоречит уставу, демократическим процедурам и установленной системе управления. Президент ФИФА был демократически избран ассоциациями-членами и продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с их мандатом.

Всё более очевидными становятся целенаправленные и продолжающиеся попытки некоторых подорвать авторитет ФИФА и её главы. Те, кто не пользуется поддержкой ассоциаций-членов ФИФА, не должны пытаться добиться посредством обвинений, инсинуаций или дезинформации того, чего они не могут достичь посредством установленных демократических процедур.

В недавних публикациях содержались необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления в отношении ФИФА и её президента. Спекуляции и инсинуации не следует представлять как факты, а повторение не делает обвинение истинным.

Президент ФИФА посвятил более 30 лет своей профессиональной жизни европейскому и мировому футболу, внеся значительный вклад в развитие игры и, в частности, в расширение доступа, ресурсов и возможностей в мировом футболе. Изменения неизбежно бросают вызов устоявшимся интересам, но несогласие с этими изменениями не может оправдывать попытки подорвать демократический мандат президента ФИФА или организации, главой которой он был избран.

ФИФА приветствует законную проверку. Но это не является разрешением искажать факты, раздувать необоснованные обвинения или создавать отвлекающие факторы, призванные подорвать прогресс. В тех случаях, когда информация неточна или вводит в заблуждение, ФИФА будет прямо и решительно оспаривать её.

Ответственность ФИФА лежит перед 211 ассоциациями-членами и футболом во всём мире. Мы не позволим отвлечь нас от укрепления организации, выполнения задач для наших ассоциаций-членов и продолжения работы по тому, чтобы футбол стал по-настоящему глобальным. Благодаря президенту ФИФА и администрации мы по-прежнему твёрдо сосредоточены на этой миссии и полны решимости её выполнить.

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Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:59
Ну если вы начинаете оправдываться , значит попали в самое сердце, а главное что ФИФА реально замутила полный бред, смотрите ЧМ-2026- перерывы на воду, мне не понравилось, команда которая набрала ход до перерыва на водопой, потом теряла темп, скажите ФИФА прямо, мы хотим заработать денег на этом, будет конечно гон в адрес Инфантино, но зато скажет честно, потом расширение команд на этом мире, этого не нужно было делать, получается из за непонятной сетки, команды некоторые шли до полуфинала просто спокойно- вынося середняк из сетки, а кто то, так как я болею за Испанию- шел и выбивал крепкие команды, не справедливо, потом вот эти движения с Трампом, ну зачем они всему миру?
Ну и конечно чемпионат мира 30 года, уже везде пишут что его еще расширили, заааачем??? Вы что творите, мне не нужно куча матчей не нужных.
Zver01
Zver01 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:10, ред.
Ну на ближайшие 8-10 лет с ФИФА ничего глобально не поменяется. Нацфедерации, отдельные клубы, а также всякие уефа, конкакафы и конмеболы будут тянуть одеяло в свою сторону, у них там система сдержек и противовесов. В следующий мундиаль (Испания-Португалия) лысому так сильно не дадут развернуться, так как эти страны - традиционный оплот функционеров УЕФА. Ну, будет королю испанскому звонить вместе трампа, только-то. Дальше все непонятно, но, переход на "паблики" в ближайшие 2 года - это скорее у нас произойдет в свете инфоблокады, пропихиваний всяких MAX-ов, монополизации матч-тв шного спрута и прочих особенностей нацфутбола. Особенно если в ближайшие год-два нас так никуда и не допустят. А то, что финалы лиги Ч среди позолоченных верблюдов или допуск команд трансгендеров с организацией из них отдельных отборочных групп - ну штош) Скандалы на продаже прав трансляций - да уже лет 20 не в новинку. Я упоминал, что прогноз мирового футбола в коридоре 10 лет плохой, но терминальная стадия быстро не наступит. Как раньше были объявленные агенты - то так и здесь Инфантио как и ранее Блаттеры всякие - это говорящие головы. Есть владельцы, крупные агенты, медиахолдинги, влиятельные функционеры на местах, которые плотно в доляшке с властями, и в Афро-Центро-и Южноам.секторе это идет к 100%. Буки еще, постоянно пользуются лазами в законах между странами... И вот всей это козаностре абсолюбно все равно - ну развалит благородных гнев общественности и журналюги хайпожоры эту систему. Ну они моментально перехватят вожжи и в новой. И вот это может быть фатально.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Zver01 (раскрыть)
вчера в 15:09, ред.
Не всё, что просто, правильно. Поймите другое.
Неприятие действительности и уход от проблемы, - как метод её самостоятельного разрешения, есть не что иное, как тупик, ввиду дальнейшего усугубления имеющегося положения дел.
Оставлять всё как есть, - не что иное, как создавать тепличные условия для разрастания этой гангрены из Цюриха. И если точка невозврата будет пройдена, то через пару лет мы с вами будет регистрироваться на пабликах, посвящённых UFC и NBA, ибо футбол как спорт отойдёт в мир иной, и превратится в рестлинг, - шоу для идиотов.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 14:53
При чем тут фифа , все говорят про инфантино
Zver01
Zver01 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:00
Просто стоит понять - создать очередную федерацию - это не решение ни одной из проблем. Просто найдутся новые жулики, которые в лучшем случае ототрут от кормушки старых. И старые будут гадить, а новые хапать. А при другом варианте - на кормушку присядут и те, и другие. Ну и гадить в футбол под видом прогрессивных нововведений будут тогда и те, и другие. Общий прогноз развития мирового футбола - негативен.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:42, ред.
Что ФИФА,что УЕФА всё это одного поля ягоды....главная цель, набить карманы деньгами и забить как на футболистов, так и на болельщиков....
Футбол уже давно стал коммерцией. Придумывают новые турниры, новые форматы, увеличивают число участников, поддерживают разные сообщества, только что бы угодить пропаганде большой политики.
Надеюсь эти "светлые умы" не угробят наш любимый вид спорта!
particular
particular
вчера в 11:20
Когда начинают муссировать про "спекуляции и инсинуации", - то это верный признак желания замылить несмываемое...
Брошенную перчатку следует поднимать, а не прятаться за спины секундантов...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:10
Ну и ? Кто ещё сомневается в преступлениях этих наглецов ? С такими как ФИФА бесполезно вступать в диалоги и идти на компромисс, - это как вести переговоры с розеткой на 220 вольт, которая при любом раскладе ё*нет током.

Чем раньше создадут новую мировую футбольную организацию, тем меньше шансов смерти Футбола. А этих шулеров - на скамью подсудимых.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 10:53
Международная федерация футбола (ФИФА) - в представленном опусе, олицетворяет себя, как живое существо, потому действия этого существа можно классифицировать, как самоубийство.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:44
Позорники ФИФА.
jbf7a4t93jdf
jbf7a4t93jdf
вчера в 10:09
По-моему организация и её президент сами подорвали свой авторитет
Kosmos58
Kosmos58 ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 09:49
У него рыльце в пушку!
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 09:41
"ФИФА заявила о попытках подорвать авторитет организации и её главы"

Что уже подорвано самой ФИФА и Инфантино подорвать ещё больше невозможно.
vjz633gr749f
vjz633gr749f
вчера в 09:17
Нельзя подорвать то, чего нет
z93rjsdu6ea6
z93rjsdu6ea6
вчера в 09:14
Президент пытается превысить свои полномочия и за это получает
ar9d9895bgua
ar9d9895bgua
вчера в 09:14
Руки прочь от Инфантино!!!
Zangiota
Zangiota
вчера в 09:13
Ойойойоойой а как это их задело то а. А когда продоват тогда не задевает?
3aha87wnj2yp
3aha87wnj2yp
вчера в 09:08
Сколько красивых слов, только дела не такие красивые.
Гость
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