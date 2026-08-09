"ФИФА заявила о попытках подорвать авторитет организации и её главы"

Международная федерация футбола ( ФИФА ) выступила с заявлением, в котором высказалась о ситуации вокруг организации и её президента .

В соответствии с недавними заявлениями КОНМЕБОЛ и CAF, а также по итогам обсуждений с ассоциациями-членами ФИФА и конфедерациями со всего мира, ФИФА не будет поддерживать, содействовать или допускать какой-либо процесс, касающийся выборов президента, который противоречит уставу, демократическим процедурам и установленной системе управления. Президент ФИФА был демократически избран ассоциациями-членами и продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с их мандатом.

Всё более очевидными становятся целенаправленные и продолжающиеся попытки некоторых подорвать авторитет ФИФА и её главы. Те, кто не пользуется поддержкой ассоциаций-членов ФИФА , не должны пытаться добиться посредством обвинений, инсинуаций или дезинформации того, чего они не могут достичь посредством установленных демократических процедур.

В недавних публикациях содержались необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления в отношении ФИФА и её президента. Спекуляции и инсинуации не следует представлять как факты, а повторение не делает обвинение истинным.

Президент ФИФА посвятил более 30 лет своей профессиональной жизни европейскому и мировому футболу, внеся значительный вклад в развитие игры и, в частности, в расширение доступа, ресурсов и возможностей в мировом футболе. Изменения неизбежно бросают вызов устоявшимся интересам, но несогласие с этими изменениями не может оправдывать попытки подорвать демократический мандат президента ФИФА или организации, главой которой он был избран.

ФИФА приветствует законную проверку. Но это не является разрешением искажать факты, раздувать необоснованные обвинения или создавать отвлекающие факторы, призванные подорвать прогресс. В тех случаях, когда информация неточна или вводит в заблуждение, ФИФА будет прямо и решительно оспаривать её.