Аморим объяснил причину разгромного поражения от «Челси»

Главный тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Челси» (0:3) в товарищеском матче, который состоялся вчера, 8 августа.

Мы знали, что будем страдать против них [«Челси»], но мы хотели, чтобы наши игроки сыграли такие матчи. Они знают, как защищаться всей командой, играть один в один и прессинговать высоко. Против команд вроде «Челси» нам не стоило прессинговать так, как мы это сделали, но мы здесь, чтобы подготовиться и выиграть первый официальный матч сезона. Несомненно, мы примем некоторые решения [о будущем] относительно наших игроков. Эти пару недель были очень позитивными, но у нас полный состав. Нам нужно выбрать определённых игроков. Мы примем наши решения в течение этой недели.