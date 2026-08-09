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Аморим объяснил причину разгромного поражения от «Челси»

вчера, 09:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавершен

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Челси» (0:3) в товарищеском матче, который состоялся вчера, 8 августа.

Мы знали, что будем страдать против них [«Челси»], но мы хотели, чтобы наши игроки сыграли такие матчи. Они знают, как защищаться всей командой, играть один в один и прессинговать высоко. Против команд вроде «Челси» нам не стоило прессинговать так, как мы это сделали, но мы здесь, чтобы подготовиться и выиграть первый официальный матч сезона. Несомненно, мы примем некоторые решения [о будущем] относительно наших игроков. Эти пару недель были очень позитивными, но у нас полный состав. Нам нужно выбрать определённых игроков. Мы примем наши решения в течение этой недели.

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Перевод с x.com
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Все комментарии
dy5m9xgrekq8
dy5m9xgrekq8
вчера в 14:23
Не повезло Милану с тренером, он уже ищет повод для оправдания
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:46
Посмотрим, что Аморим сделает с Миланом...
9azf3z8pu33h
9azf3z8pu33h
вчера в 09:16
Похоже Милан не готов к началу сезона.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:10
Это футбол. Без поражений нет побед.
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