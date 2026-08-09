«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Реалом» по Эндрику

вчера, 09:38

Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в Англии.

В подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже контактировали с представителями футболиста.

При этом «Реал» готов отдать Эндрика в аренду без права выкупа. «Манчестер Юнайтед» согласится только на аренду с правом выкупа.