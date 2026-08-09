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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Реалом» по Эндрику

вчера, 09:38

Нападающий «Реала» Эндрик может продолжить карьеру в Англии.

В подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже контактировали с представителями футболиста.

При этом «Реал» готов отдать Эндрика в аренду без права выкупа. «Манчестер Юнайтед» согласится только на аренду с правом выкупа.

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Реал  Эндрик
Перевод с x.com Фото: ФК Реал
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Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:51
Ну получается тогда Манчестер Юнайтед пролетает, я не думаю что Реал готов отпустить молодую девятку, с которыми и так проблема в мире, я бы на месте Реал, отдал бы в аренду Эндрика в серию А, тот же КОМО, Рома,Наполи, и так далее.
Drosmo
Drosmo
вчера в 10:50, ред.
Нельзя отдавать пацана без права выкупа. Очень талантливый малый. Скоростной, техничный, забивной, правда опыта немного не хватает, но это дело наживное.

Тем более ещё совсем непонятно как себя покажет проект Моуринью. Да и новичок Диоманде - это пока что тёмная лошадка, не смотря на рекордную сумму трансфера. Так что продавать или отдавать в аренду без права выкупа точно нельзя юного бразильца.
Гость
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