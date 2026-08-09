«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Реалом» по Эндрику

Нападающий «Реала» Эндрик может продолжить карьеру в Англии.
В подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже контактировали с представителями футболиста.
При этом «Реал» готов отдать Эндрика в аренду без права выкупа. «Манчестер Юнайтед» согласится только на аренду с правом выкупа.
Тем более ещё совсем непонятно как себя покажет проект Моуринью. Да и новичок Диоманде - это пока что тёмная лошадка, не смотря на рекордную сумму трансфера. Так что продавать или отдавать в аренду без права выкупа точно нельзя юного бразильца.