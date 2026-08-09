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Галактионов о старте «Локо»: «Нецензурное нельзя применять»

вчера, 10:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗавершен

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (0:0) ответил на вопрос, каким одним словом можно оценить начало сезона командой.

Нецензурное нельзя применять. Старт, мягко говоря, неудачный. Ребята стараются, хотят переломить. Они, безусловно, недовольны, переживают. И все мы тоже. Никакого позитива здесь нет. В то же время, и упаднического настроения тоже нет. Бессмысленно отвечать на вопрос, когда в трёх турах у нас нет побед.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:53
Полное ощущение деградации и гл.тренера и команды. Хотя какое ощущение? Факт на лицо.
particular
particular
вчера в 11:17
Миша в тревогах, руководство в потерях...
Гость
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