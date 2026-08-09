Галактионов о старте «Локо»: «Нецензурное нельзя применять»

Главный тренер московского «Локомотива» на пресс-конференции после матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (0:0) ответил на вопрос, каким одним словом можно оценить начало сезона командой.

Нецензурное нельзя применять. Старт, мягко говоря, неудачный. Ребята стараются, хотят переломить. Они, безусловно, недовольны, переживают. И все мы тоже. Никакого позитива здесь нет. В то же время, и упаднического настроения тоже нет. Бессмысленно отвечать на вопрос, когда в трёх турах у нас нет побед.