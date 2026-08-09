В ЦСКА заявили об отсутствии конфликта в клубе по трансферам

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал журналистам ситуацию с трансферами в московском клубе.

Мы нуждаемся в усилении, у нас были очень интересные кандидаты. К сожалению, не всё получилось, но я подчеркну, что внутри клуба нет междуусобицы, конфликта, который не позволял бы работу делать более эффективно. На данный момент мы не удовлетворены тем, как проходят трансферные процессы, но есть ещё достаточно времени. За эти процессы несёт ответственность не только спортивный директор, но и я лично. И тренерский штаб согласовывает все кандидатуры.