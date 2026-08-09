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В ЦСКА заявили об отсутствии конфликта в клубе по трансферам

вчера, 11:28

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал журналистам ситуацию с трансферами в московском клубе.

Мы нуждаемся в усилении, у нас были очень интересные кандидаты. К сожалению, не всё получилось, но я подчеркну, что внутри клуба нет междуусобицы, конфликта, который не позволял бы работу делать более эффективно. На данный момент мы не удовлетворены тем, как проходят трансферные процессы, но есть ещё достаточно времени. За эти процессы несёт ответственность не только спортивный директор, но и я лично. И тренерский штаб согласовывает все кандидатуры.

Также Бабаев прокомментировал оскорбительные скандирования со стороны активных болельщиков «красно-синих» в адрес спортивного директора Евгения Шевелева.

Что касается заряда болельщиков, мы их очень ценим, уважаем их мнение. Но считаем, та форма, с помощью которой они позиционируют своё мнение, некорректна.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:42
Шевелев толстая 31а, которая преципилась к ЦСКА, как пиявка и на этом точка.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:51
Увы, не всё спокойно в Датском королевстве. )))).
xxzhyqe3ngc5
xxzhyqe3ngc5
вчера в 11:51
Ну прямо сама дипломатичность.
particular
particular
вчера в 11:34, ред.
Ну, - вот... Ответственность поделили, конфликт отвергли, списки кандидатов составили, - пора давать результат...
А то, ещё 12-15 нулевых ничьих и придётся за 13-14 место зубами в бессилии клацать...
Гость
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