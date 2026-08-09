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Моуриньо назвал слабой физическую форму Силвы

вчера, 11:55
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавершен

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо после товарищеского матча с «Ференцварошем» в интервью клубному телевидению оценил форму полузащитника Бернарду Силвы, который недавно вернулся в расположение клуба. Новичок мадридской команды выступил на чемпионате мира в составе сборной Португалии.

Он очень важен для команды, но бедняга относится к тем игрокам, которым психологически полезно ничего не делать во время отпуска. Он прибыл на предсезонную подготовку в довольно слабой физической форме. Ему нужно набирать.

Но он — невероятный игрок. Открывает нам возможности, если играет глубже, будь то в роли «шестёрки» или «восьмёрки». Во время матча я понял, что ему немного не хватает физической силы, поэтому перевёл его вперёд на позицию «десятки». Может играть и там.

Способен выступать на трёх-четырёх позициях. Мы хотим иметь небольшой состав, я бы сказал, 20 игроков, плюс травмированные, которые не вернутся в ближайшие несколько недель. Нам нужен кто-то, кто может играть на нескольких позициях, как Бернарду Силва.

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Все комментарии
vujnhj4eaj94
vujnhj4eaj94
вчера в 19:48
один из самых переоцененных игроков последних лет
y-ago
y-ago
вчера в 13:31
Полного и скорейшего восстановления! Удачи Реалу!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:28
Бедняге надо прибавлять 😁
Гость
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