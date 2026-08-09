Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Локомотив» отказался отвечать на предложение «Галатасарая» по Батракову

вчера, 12:09

«Галатасарай» продолжает интересоваться полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Турецкий клуб сделал первое предложение по трансферу россиянина на сумму в 20 млн евро. При этом «железнодорожники» никак не ответили на данное предложение.

Подписывайся в ВК
Все новости
В ЦСКА объяснили отказ от подписания Мирлинда Даку
Вчера, 11:37
Галактионов дал ответ по трансферам на выход из «Локомотива»
08 августа
Слухи«Спартак» рассматривает продажу или аренду Хлусевича и Зиньковского
08 августа
Слухи«Локомотив» и РЖД расходятся в оценке Батракова
08 августа
Слухи«Зенит» готов бесплатно отдать Горшкова в аренду «Оренбургу»
08 августа
Батраков попросил ускорить оформление перехода в «Галатасарай»
08 августа
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:55
Все "ответы" начинаются с 25-ти млн евро......
Zver01
Zver01
вчера в 13:38
"Врагу не сдается наш гордый Батрак!" )
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:35
Скоро вообще иностранные клубы забьют на этого Батракова.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:49
Дела ведутся по-ротенбергски)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 