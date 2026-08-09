Умяров высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

Безусловно, «Краснодар» — сильная команда. Понятное дело, что без лидеров они немного перестроились. Им это было необходимо, потому что Эдик [Сперцян] был ключевым игроком и сейчас нет Кордобы. Будем разбирать и готовиться. Надеюсь, что нам удастся хорошо подготовиться и показать хороший футбол.

Удастся ли закрыть Кривцова? Тяжело сказать, что кого-то одного нужно будет закрыть. У них достаточно хорошая линия атаки. Нужно быть во всеоружии со всеми и быть готовым ко всем.