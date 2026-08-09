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Умяров высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

вчера, 12:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

Безусловно, «Краснодар» — сильная команда. Понятное дело, что без лидеров они немного перестроились. Им это было необходимо, потому что Эдик [Сперцян] был ключевым игроком и сейчас нет Кордобы. Будем разбирать и готовиться. Надеюсь, что нам удастся хорошо подготовиться и показать хороший футбол.

Удастся ли закрыть Кривцова? Тяжело сказать, что кого-то одного нужно будет закрыть. У них достаточно хорошая линия атаки. Нужно быть во всеоружии со всеми и быть готовым ко всем.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:07, ред.
Вот даже не знаю, Спартаку сегодня что полезнее, ничья или победа, зная спартаковский нынешний дух для этой команды опасно так сезон начинать, нету зрелости чтобы в долгую стабильно держать рабочий настрой, поэтому победа может сыграть злую шутку, поражения тоже не хотелось бы, но получить по шапке и увидеть что всё не так просто для команды Карседо возможно было бы куда продуктивнее чем обыгрывать Краснодар в третьем туре. Для такой команды склонной к расслабонам и зазвёздываниям как нынешний Спартак. Не нравятся мне вот эти интервью перед игрой важной. Не солидно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:04
Все верно и надо играть в свой футбол...Удачи....!
Гость
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