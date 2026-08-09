Вьештица хотел бы работать тренером в «Зените»

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица рассказал о желании работать тренером в России.
Очень хочу вернуться в Россию уже в качестве тренера. В России прошла почти вся моя молодость. Для меня это второй дом. В приоритете для меня возвращение в «Зенит» в качестве тренера. И в другие команды, в которых я играл. Но я могу рассмотреть предложения и от других клубов.
В российском чемпионате серб играл также в «Ростове», «Шиннике», «Жемчужине», «Урале» и петербургском «Динамо».
Даже по Программе "Помоги импортному безработному" которую так активно используют московские клубы....