Вьештица хотел бы работать тренером в «Зените»

Экс-защитник «Зенита» рассказал о желании работать тренером в России.

Очень хочу вернуться в Россию уже в качестве тренера. В России прошла почти вся моя молодость. Для меня это второй дом. В приоритете для меня возвращение в «Зенит» в качестве тренера. И в другие команды, в которых я играл. Но я могу рассмотреть предложения и от других клубов.