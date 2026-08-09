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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Вьештица хотел бы работать тренером в «Зените»

вчера, 12:38

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица рассказал о желании работать тренером в России.

Очень хочу вернуться в Россию уже в качестве тренера. В России прошла почти вся моя молодость. Для меня это второй дом. В приоритете для меня возвращение в «Зенит» в качестве тренера. И в другие команды, в которых я играл. Но я могу рассмотреть предложения и от других клубов.

В российском чемпионате серб играл также в «Ростове», «Шиннике», «Жемчужине», «Урале» и петербургском «Динамо».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ tjfn8p22xa2b (раскрыть)
вчера в 13:42, ред.
Согласен перебор....с иностранными специалистами...
Даже по Программе "Помоги импортному безработному" которую так активно используют московские клубы....
tjfn8p22xa2b
tjfn8p22xa2b
вчера в 13:24
В РПЛ перебор тренеров сербов, куда еще.
Гость
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