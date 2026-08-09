В ЦСКА назвали подписание нападающего трансферной задачей на лето

Генеральный директор ЦСКА ответил на вопрос, какие трансферные задачи стоят перед московским клубом.

В первую очередь — это нападающий, и на данный момент задачу мы не решили, и очень надеюсь, что она будет решена до конца трансферного окна. Возможно, потребуется усиление линии защиты — если кто-то уйдет из центральных защитников. Кроме того, позиция правого защитника нуждается в усилении конкуренции.

Есть ли варианты форварда на российском рынке? Нет. Все варианты, которые были, уже неактуальны. Поэтому не верим в реалистичность этого сценария.