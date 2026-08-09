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В ЦСКА назвали подписание нападающего трансферной задачей на лето

вчера, 12:55

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, какие трансферные задачи стоят перед московским клубом.

В первую очередь — это нападающий, и на данный момент задачу мы не решили, и очень надеюсь, что она будет решена до конца трансферного окна. Возможно, потребуется усиление линии защиты — если кто-то уйдет из центральных защитников. Кроме того, позиция правого защитника нуждается в усилении конкуренции.

Есть ли варианты форварда на российском рынке? Нет. Все варианты, которые были, уже неактуальны. Поэтому не верим в реалистичность этого сценария.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:59
Всё у ЦСКА получится...не бывает чтоб не получалось....
Экономия в купе с хорошей селекцией даст плоды...
И деньги в кубышке останутся....и игроками обрастут...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:43
Забивной нападающий вместо Тамерлана и Не везунчика Лусиано просто необходим. Удачи в поиске.
7nvqx52cmxwk
7nvqx52cmxwk
вчера в 13:18
Лучше бы тренера нормального нашли и Баринова погнали.
Гость
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