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Мальдини сообщил, кто помимо Пирло мог возглавить сборную Италии

вчера, 13:39

Бывший технический директор сборной Италии Паоло Мальдини рассказал, какие кандидаты рассматривались в качестве главного тренера национальной команды помимо Андреа Пирло.

Наша идея была связана с техникой, атакующей игрой, переменами. В Италии мы отстали во многом. Хотели, чтобы развитие ребят основывалось не на чрезмерном упоре на тактику, а на технике, игре один в один и атакующем менталитете. И нам нужен был молодой тренер с опытом работы в национальной сборной.

Было три кандидатуры. (Кроме Пирло) Даниэле Де Росси и Фабио Гроссо. Три чемпиона мира. Но президент сказал нам, что, исходя из соглашений, которые привели к его избранию, при поддержке всех клубов, кроме «Лацио», мы не можем трогать тренеров команд Серии А. Поэтому Де Росси и Гроссо были исключены.

Но я понимаю. В конце июля команды уже находятся на тренировочных сборах, сложно что-то менять на ходу. Малаго (президент Итальянский федерации футбола) нам сказал: это невозможно. И мы продолжили с Пирло.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:27
Мальдини был отличным игроком, особенно на ранних этапах карьеры. Лично я, с самого начала, обратил внимание на молодого флангового защитника Россонери (тогда, в середине 80-х, в СССР стали транслировать матчи Серии А). Милан показывали чаше других. Конечно же, Паоло попал в основу, в том числе, и благодаря своей фамилии, но это пошло на пользу итальянскому футболу. Правда в конце игровой карьеры Мальдини слишком трепетно относился к личной статистике, мне кажется, он года два лишних провёл в Милане, используя свой высокий авторитет. Мне его назначение одним из руководителей сборной Италии 🇮🇹 изначально представлялось ошибкой. Когда Паоло начал выдвигать своих кандидатов, глава ФФИ понял собственную ошибку. Помог случай. В Италии пришло время футбольных реформ. Раньери для их проведения представляется более подходящей фигурой...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:46
Италия пока не готова к большим переменам в футболе.
Будет забавно, если и 4 раз подряд пропустит ЧМ
Гость
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