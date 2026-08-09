Мальдини сообщил, кто помимо Пирло мог возглавить сборную Италии

Бывший технический директор сборной Италии рассказал, какие кандидаты рассматривались в качестве главного тренера национальной команды помимо Андреа Пирло.

Наша идея была связана с техникой, атакующей игрой, переменами. В Италии мы отстали во многом. Хотели, чтобы развитие ребят основывалось не на чрезмерном упоре на тактику, а на технике, игре один в один и атакующем менталитете. И нам нужен был молодой тренер с опытом работы в национальной сборной.

Было три кандидатуры. (Кроме Пирло) Даниэле Де Росси и Фабио Гроссо. Три чемпиона мира. Но президент сказал нам, что, исходя из соглашений, которые привели к его избранию, при поддержке всех клубов, кроме «Лацио», мы не можем трогать тренеров команд Серии А. Поэтому Де Росси и Гроссо были исключены.

Но я понимаю. В конце июля команды уже находятся на тренировочных сборах, сложно что-то менять на ходу. Малаго (президент Итальянский федерации футбола) нам сказал: это невозможно. И мы продолжили с Пирло.