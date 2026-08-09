Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Бабаев об интересе к Данилову: «Фигурировала сумма от 6 млн евро»

вчера, 13:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил про интерес команд из Европы к центральному защитнику Кириллу Данилову.

Интерес к Данилову от европейских клубов этим летом действительно был. «Марсель»? Возможно. Но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова — тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время. Интерес был серьёзный: в диалогах фигурировала сумма от 6 млн евро, скажем так, однако мы не вступали непосредственно в переговоры.

Подписывайся в ВК
Все новости
В ЦСКА заявили об отсутствии конфликта в клубе по трансферам
Вчера, 11:28
В ЦСКА объяснили отказ от приобретения Жуана
Вчера, 08:39
Трансфер Гарсии – провал «Спартака». Москвичам не везёт с дорогими футболистами
08 августаRoman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии6
Голкипером КАМАЗа интересуются в РПЛ
07 августа
Карседо уверен, что проблем из-за политики после трансфера Даку не будет
07 августа
Карседо: «Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально»
07 августа
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:58, ред.
Такая лошадка ЦСКА необходима. Пусть матереет и обрастает мясом.
Парню всего 18 лет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 