Бабаев об интересе к Данилову: «Фигурировала сумма от 6 млн евро»

Генеральный директор ЦСКА сообщил про интерес команд из Европы к центральному защитнику .

Интерес к Данилову от европейских клубов этим летом действительно был. «Марсель»? Возможно. Но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова — тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время. Интерес был серьёзный: в диалогах фигурировала сумма от 6 млн евро, скажем так, однако мы не вступали непосредственно в переговоры.