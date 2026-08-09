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Рэшфорд присоединится к «Манчестер Юнайтед» для матча в Ирландии

вчера, 14:22
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед12.08.2026 в 21:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик подтвердил, что нападающий Маркус Рэшфорд присоединится к команде на следующем этапе предсезонной подготовки в Ирландии.

Летом возникла неопределённость с будущим футболиста, когда «Барселона» не стала пользоваться возможностью выкупить игрока за 26 миллионов фунтов стерлингов после годичной аренды. Текущее соглашение Рэшфорда с МЮ рассчитано до лета 2028 года.

Форвард принял участие в ЧМ-2026 со сборной Англии, занявшей третье место. Ему был предоставлен обязательный трёхнедельный отпуск.

12 августа манкунианцы проведут товарищеский матч с «Лидсом».

У нас в Дублине будет полный состав. Мы летим туда напрямую и проведём несколько дней, собираясь всей командой. Маркус (Рэшфорд), Кобби (Майну) и Лисандро (Мартинес) — часть этой группы. С нетерпением ждём встречи с ними.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:38
Главное чтобы в основном сезоне заиграл.
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