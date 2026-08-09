Рэшфорд присоединится к «Манчестер Юнайтед» для матча в Ирландии

вчера, 14:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что нападающий присоединится к команде на следующем этапе предсезонной подготовки в Ирландии.

Летом возникла неопределённость с будущим футболиста, когда «Барселона» не стала пользоваться возможностью выкупить игрока за 26 миллионов фунтов стерлингов после годичной аренды. Текущее соглашение Рэшфорда с МЮ рассчитано до лета 2028 года.

Форвард принял участие в ЧМ -2026 со сборной Англии, занявшей третье место. Ему был предоставлен обязательный трёхнедельный отпуск.

12 августа манкунианцы проведут товарищеский матч с «Лидсом».