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В ЦСКА рассказали, зачем был подписан Бориско

вчера, 14:44

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о трансфере вратаря Максима Бориско из «Балтики».

Тороп — наш основной вратарь, как мы видим по матчам чемпионата. Очевидно, что был риск входить в сезон с Владиславом Торопом и Игорем Акинфеевым, который продолжает восстановление. Я уверен, что Игорь восстановится и вернётся. Но тем не менее мы должны были учитывать эти риски. Бориско — очень сильный вратарь. У него хороший спортивный возраст. Были адекватные условия по финансам. Действительно, переговоры затянулись. Но лучше позже, чем никогда.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:56
Будет у Бориско время проявить себя
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:55
Ну и правильно, кашу маслом не испортишь.))).
Гость
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