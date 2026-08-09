В ЦСКА рассказали, зачем был подписан Бориско

Генеральный директор ЦСКА поделился мнением о трансфере вратаря из «Балтики».

Тороп — наш основной вратарь, как мы видим по матчам чемпионата. Очевидно, что был риск входить в сезон с Владиславом Торопом и Игорем Акинфеевым, который продолжает восстановление. Я уверен, что Игорь восстановится и вернётся. Но тем не менее мы должны были учитывать эти риски. Бориско — очень сильный вратарь. У него хороший спортивный возраст. Были адекватные условия по финансам. Действительно, переговоры затянулись. Но лучше позже, чем никогда.