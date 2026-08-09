В «Локомотиве» сделали заявление по будущему Батракова

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос о том, что московский клуб договорился по трансферу полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».
На сегодняшний день футбольный клуб «Локомотив» не ведет переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова.
Но у Батрака, перед Захаряном есть жирный плюс- его "мамка", у которой он под каблуком, а значит, спуску она ему не даст!))) Захе в этом плане повезло меньше...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣