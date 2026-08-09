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В «Локомотиве» сделали заявление по будущему Батракова

вчера, 14:48

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос о том, что московский клуб договорился по трансферу полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

На сегодняшний день футбольный клуб «Локомотив» не ведет переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:31
Это даже не крепостное право, а рабовладельческий строй. Желания раба никто не спрашивает, а для подтверждения его согласия с решением рабовладельца задают коронный вопрос, который и сегодня применяется работодателями: "Скажи, Лёша, ведь, ты не хочешь уходить из клуба, который вырастил, воспитал, всему научил, платит тебе очень хорошую зарплату, сделал тебя капитаном, шикарно тебя поздравили на твоей свадьбе, правда?
Батраков дрожащим голосом: "Да, не хочу, я люблю Локомотив и вас всех."
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:04
костылей уже столько под колеса напихали, что локомотив почти остановился, но выходить все равно никого не пускают. видимо до полной остановки. там народ сам тамбур откроет и полезут все)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:40
ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ!!! Я бы именно так сформулировал ситуацию с Батраковым. Я представляю, что сейчас творится на душе у простого российского парня и отличного игрока Лёши Батракова. России повезло, что в числе её граждан есть такой талантливый футболист. А вот повезло ли Алексею с клубом. В нынешнем Локомотиве, видимо, не всё в порядке во внутреннем хозяйстве. В команде полно качественных молодых игроков, но у них нет цели бороться за титулы, потому как никто им не ставит сверхзадач с ними никто не работает, они просто остановились в своём развитии. Они хотят лишь одного — побыстрее покинуть клуб. Какого чёрта руководство РЖД держит на тренерском посту откровенно слабого Галактионова? Что он может, кроме как ходить с гордо поднятой головой? Не иначе как Михаил чей-то родственник? Выгоните его и купите набор кошек, пусть на них тренируется. Жалко смотреть на Локомотив и ребят.
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 16:32
Изначально говорил, что он никому не нужен.
Zak11
Zak11
вчера в 16:25
Я думаю это только в минус самому Батракову. В таком Локомотиве делать нечего, не думаю что игрок будет развиваться в подобной среде
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:56
История Батраков сильно похожа на историю армейца Чалов
Теперь даже окончательно.
Млн параллель очень чёткая:
Сумма денег такая же)))
Нежелание продавать в «не гранд» то же как с Чаловым
Отмазка, что все деньги уйдут на закрытие долгов точно такая же, Локо повторяет ошибку ЦСКА.
Затем идут сказки, что через год смогут продать в клуб круче....
Итог кейса Чалова помнят все. Должны порнит и Локо, но видать там думают, что было с ЦСКА, с ними не произойдет.
Но...явео есть предпосылки, что Локо развалится в сезоне, и они большие. Виноватого скажут что это Галактионов.
Интересно, а что будет думать Батраков, играя в 7-8 команде РПЛ в опорной зоне(?!?), когда через год у него будет 0 предложений даже от турок?
Что боссы клуба будет думать ? Локо уже потеряли Воробьева и Пруцева... Карпукас вот вот уедеь до конца августа... А фанаты скандируют, требуют усилений)))) или клуб думает что РЖД выделит средства???
Capral
Capral
вчера в 15:14
Как бы Батраков не скис, после всех этих новостей. Вспоминается Захарян, как он бросил играть, после того, как сорвался его переход в Челси. Начались истерики на поле, откровенно стал филонить и тп.

Но у Батрака, перед Захаряном есть жирный плюс- его "мамка", у которой он под каблуком, а значит, спуску она ему не даст!))) Захе в этом плане повезло меньше...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 15:04
Будет дальше батрачить на паровозе)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:54
Расстроили Батрака.....
memphis
memphis
вчера в 14:53
Ждём спад у парня и продажу зимой, в разы меньше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:51
Облом пришёл откуда не ждали...
Удачи Алексею...в РПЛ...в роли "ключевого игрока и воспитанника"
Гость
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