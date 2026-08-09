В ЦСКА подтвердили переговоры по трансферу нападающего

Генеральный директор ЦСКА подтвердил, что московский клуб ведёт переговоры по трансферу нового форварда.

Одновременно ведутся переговоры по трём-пяти игрокам на одну позицию. Это нормально, и далеко не всегда переговоры заканчиваются подписанием трансферного контракта. Задача селекционного отдела, в том числе моя, — иметь план «B», «С», «D». Всегда хочется, чтобы сыграл план «А», но получается, к сожалению, не всегда.

Помимо Жуана, в списке на позицию нападающих было несколько игроков. Часть из них, к сожалению, тоже отпала по ряду причин — кто-то отказался, по кому-то не договорились. Но есть и ещё кандидаты, по которым прямо сейчас идут переговоры.