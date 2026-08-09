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В ЦСКА подтвердили переговоры по трансферу нападающего

вчера, 15:14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что московский клуб ведёт переговоры по трансферу нового форварда.

Одновременно ведутся переговоры по трём-пяти игрокам на одну позицию. Это нормально, и далеко не всегда переговоры заканчиваются подписанием трансферного контракта. Задача селекционного отдела, в том числе моя, — иметь план «B», «С», «D». Всегда хочется, чтобы сыграл план «А», но получается, к сожалению, не всегда.

Помимо Жуана, в списке на позицию нападающих было несколько игроков. Часть из них, к сожалению, тоже отпала по ряду причин — кто-то отказался, по кому-то не договорились. Но есть и ещё кандидаты, по которым прямо сейчас идут переговоры.

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 19:27, ред.
Наличие планов "«B», «С», «D»" не добавляет оптимизма, команда катает мяч, наматывает коллективные километры, а завершающий разящий укол нанести нЕкому... Пока, много слов о проделанной работе при отсутствии динамики...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 19:26, ред.
Хотели бы - ещё в прошлом году взяли бы Даку. А так - взять по-дешевле (бесплатно ещё лучше), а вдруг стрельнёт. Жаль конечно
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:21
Там же, где и Думбия... Увы.
Моё Почтение!!!
Futurista
Futurista
вчера в 15:20
План А - арбуз...план Б - баклажан)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:16, ред.
Ну посмотрим что получится из этого.
Где там наш новый Вагнер?))
Гость
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