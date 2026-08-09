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Генич раскритиковал игру московского «Динамо»

вчера, 15:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Известный комментатор Константин Генич оценил игру московского «Динамо» в первом тайме матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«Динамо» Москва пока играет не просто плохо, а очень плохо. Как будто вчера собрались. Печалька.

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