Генич раскритиковал игру московского «Динамо»

Известный комментатор Константин Генич оценил игру московского «Динамо» в первом тайме матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
«Динамо» Москва пока играет не просто плохо, а очень плохо. Как будто вчера собрались. Печалька.
«Динамо» Москва пока играет не просто плохо, а очень плохо. Как будто вчера собрались. Печалька.
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