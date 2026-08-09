Ловчев рассказал, в чём Угальде лучше Даку

Бывший футболист «Спартака» сравнил нападающих московского клуба и .

Даку — игрок не такой, как нынешние нападающие «Спартака». Ему всё время идут длинные передачи. Он как Кордоба. Подстроится ли сейчас «Спартак» под него? Не думаю, что он с первых минут будет играть с «Краснодаром». И восприятие его со стороны зрителя уже немного беспокоит.

Угальде именно в штрафной площади, в ограниченном пространстве поинтереснее Даку, который играет на пространстве, он должен продавливать.