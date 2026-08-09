Ловчев рассказал, в чём Угальде лучше Даку

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев сравнил нападающих московского клуба Мирлинда Даку и Манфреда Угальде.
Даку — игрок не такой, как нынешние нападающие «Спартака». Ему всё время идут длинные передачи. Он как Кордоба. Подстроится ли сейчас «Спартак» под него? Не думаю, что он с первых минут будет играть с «Краснодаром». И восприятие его со стороны зрителя уже немного беспокоит.
Угальде именно в штрафной площади, в ограниченном пространстве поинтереснее Даку, который играет на пространстве, он должен продавливать.
Вероятно, после ухода Сперцяна, игра быков несколько перестроится. Но не думаю, что коренным образом. Что касается Даку и его отличия от Угальде, то, он, в отличие от партнёра, может сам создать эпизод и решить его. Он физически мощней и способен выиграть силовую борьбу, это то, что не всегда может Угальде.
Но я бы воздержался от преждевременных восклицаний от перехода Даку. Слишком много разговоров и ожиданий от этого трансфера. Нужно время для сыгранности и адаптации. Но я хорошо помню, как в прошлом сезоне, в Казани, защитник ЦСКА Жоао Виктор, полностью нейтрализовал Даку, не дав тому разбежаться.