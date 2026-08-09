Мальдини о ситуации с Пирло: «Раздули до абсурда»

вчера, 15:56

Бывший технический директор сборной Италии ответил на вопрос, насколько было важно, что у была связь с российской букмекерской компанией в ситуации с назначением экс-футболиста «Ювентуса» главным тренером национальной команды.

Ранее сообщалось, что специалист был основным претендентом на должность главного тренера команды. За него выступали Мальдини, назначенный на должность в июле, и его советник Леонардо. Однако, по информации итальянских СМИ , проблемой стал контракт Пирло с российским букмекером, из-за чего переговоры зашли в тупик.

В итоге в сборную вернулся Роберто Манчини, а Мальдини и Леонардо в знак протеста подали в отставку.