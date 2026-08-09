Мальдини о ситуации с Пирло: «Раздули до абсурда»

Бывший технический директор сборной Италии Паоло Мальдини ответил на вопрос, насколько было важно, что у Андреа Пирло была связь с российской букмекерской компанией в ситуации с назначением экс-футболиста «Ювентуса» главным тренером национальной команды.
Ранее сообщалось, что специалист был основным претендентом на должность главного тренера команды. За него выступали Мальдини, назначенный на должность в июле, и его советник Леонардо. Однако, по информации итальянских СМИ, проблемой стал контракт Пирло с российским букмекером, из-за чего переговоры зашли в тупик.
В итоге в сборную вернулся Роберто Манчини, а Мальдини и Леонардо в знак протеста подали в отставку.
Это, безусловно, сыграло свою роль. Мы об этом не знали. Общественное мнение сделало своё дело. Но юридически ничто не могло помешать Андреа тренировать национальную сборную.
Был ли это предлог? Я бы сказал, да. Определённо, ситуацию раздули до абсурда. Пирло был готов разорвать отношения с российской букмекерской компанией. Он очень честный человек, не заслуживал такой шумихи. Они упомянули кодекс этики, указ о достоинстве. Но если бы было искреннее желание, чтобы он подписал контракт в качестве тренера, никаких юридических препятствий не было бы.