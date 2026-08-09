Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» (3:1) в матче 3-го тура РПЛ.
На 77-й минуте Тимофей Маринкин вывел москвичей вперёд. На 79-й минуте Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество московского клуба. На 81-й минуте Гамид Агаларов сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Антон Миранчук поставил точку в матче — 3:1.
Московское «Динамо» идёт на 8-м месте (4 очка), махачкалинское «Динамо» занимает 5-е место (6 очков).
Лица у команды нет, ни шварцевского, ни какого-либо другого.
Много владеем мячом, много полуленивых перемещений на половине соперника и вокруг его штрафной, при минимуме подходов, не говоря уже о создании голевых моментов.
Появились откровенные косяки.
Много лажал Осипенко, выбор которого в стартовый состав всё менее понятен; начал заметно портачить Бителло, не понимающий, кажется, во что ему играть..
Совершенно приуныл Гомес. Он и так не Спиноза, а сейчас и вовсе бесполезен.
От Тюкавина мяч отскакивает, как от стенки.
Фомин болтается попусту, во многих его действиях даже непросто увидеть, что он собирался исполнить.
Единственный человек, кто в Динамо дышит и выглядит живым, это Тима Маринкин. Он и забил. И всего-то надо было акцентированно приложиться со средней дистанции, до Тимы никто не сподобился.
Хотя Витька Окишор хорошо нашёл его проникающим пасом..
Кстати, об Окишоре. Я подумал сначала, что мне это снится..))
Ёлки-палки, неужели он наконец-то заиграл!) А через 15 минут Витька ещё и продемонстрировал свой забытый было слаломный дриблинг, сделав третий мяч..
В общем, сыграли замены.
Но если в целом у нас всё так безрадостно, то почему выиграли, да ещё с тремя забитыми мячами? Да потому, что Махачкала ещё хуже.
В первых двух турах я её не видел, а сегодня так и не догнал, отчего из каждого утюга доносится "Евсеев, Евсеев". Что Евсеев..?..
Но, как бы то ни было, с первой в чемпе победой сораДников)
Победой, дающей робкие надежды.. Если уж Витька вспомнил, что он футболист,
да Тима открыл счёт своим голам в РПЛ, то может и остальные проснутся, а то стыдно должно быть- этим парням на двоих 37 лет..