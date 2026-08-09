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Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

вчера, 16:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» (3:1) в матче 3-го тура РПЛ.

На 77-й минуте Тимофей Маринкин вывел москвичей вперёд. На 79-й минуте Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество московского клуба. На 81-й минуте Гамид Агаларов сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Антон Миранчук поставил точку в матче — 3:1.

Московское «Динамо» идёт на 8-м месте (4 очка), махачкалинское «Динамо» занимает 5-е место (6 очков).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:54
Браво, Шварц.
Тюкавина в дубль
Ев17
Ев17
вчера в 17:03
Гомес балласт, плохо что Ярик к нему присоединяется. Скопинцев когда на поле, всегда игра сильнее, чем без него, что когда его меняют, что он в запасе - фланг мёртвый
баск
баск
вчера в 16:54
Ничего нового в игре Динамо так пока и не видно..

Лица у команды нет, ни шварцевского, ни какого-либо другого.
Много владеем мячом, много полуленивых перемещений на половине соперника и вокруг его штрафной, при минимуме подходов, не говоря уже о создании голевых моментов.

Появились откровенные косяки.
Много лажал Осипенко, выбор которого в стартовый состав всё менее понятен; начал заметно портачить Бителло, не понимающий, кажется, во что ему играть..

Совершенно приуныл Гомес. Он и так не Спиноза, а сейчас и вовсе бесполезен.
От Тюкавина мяч отскакивает, как от стенки.
Фомин болтается попусту, во многих его действиях даже непросто увидеть, что он собирался исполнить.

Единственный человек, кто в Динамо дышит и выглядит живым, это Тима Маринкин. Он и забил. И всего-то надо было акцентированно приложиться со средней дистанции, до Тимы никто не сподобился.
Хотя Витька Окишор хорошо нашёл его проникающим пасом..

Кстати, об Окишоре. Я подумал сначала, что мне это снится..))
Ёлки-палки, неужели он наконец-то заиграл!) А через 15 минут Витька ещё и продемонстрировал свой забытый было слаломный дриблинг, сделав третий мяч..
В общем, сыграли замены.

Но если в целом у нас всё так безрадостно, то почему выиграли, да ещё с тремя забитыми мячами? Да потому, что Махачкала ещё хуже.
В первых двух турах я её не видел, а сегодня так и не догнал, отчего из каждого утюга доносится "Евсеев, Евсеев". Что Евсеев..?..

Но, как бы то ни было, с первой в чемпе победой сораДников)
Победой, дающей робкие надежды.. Если уж Витька вспомнил, что он футболист,
да Тима открыл счёт своим голам в РПЛ, то может и остальные проснутся, а то стыдно должно быть- этим парням на двоих 37 лет..
stanichnik
stanichnik ответ Али Самаркандский (раскрыть)
вчера в 16:41
Доброго Здоровья, Али!
Вы хоть один матч с участием Динамо то смотрели, или только судите по новостным заголовкам?
Mangur
Mangur
вчера в 16:41
Классно. Браво Москва!!! С Победой!!!
Dinamo
Dinamo
вчера в 16:40
СораДников с побеДой! Зрелище печальное...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:38
Динамо Москва порадовало с новым тренером смотрится живо.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:37, ред.
Если бы не кривоногий Миро, который не выжал всё из созданных ему наивыгоднейших моментов в 1-м тайме, и не Маринкин, которому по простоте душевной ("молодой, куда ему забить издали?") дали пробить с линии штрафной, так бы эта УНЫЛАЯ по исполнению москвичей игра и катилась себе до 90-й минуты...
Всё, что было ПОСЛЕ гола Маринкина можно даже и не осуждать.
Жаль Евсеева и Ко: Не повезло.
Хорошо играли.
Могли, определённо могли как минимум очко из Москвы увезти.
Жаль болельщиков московского Динамо: ПОКА не вижу ничего нового в ИГРЕ динамовцев после прихода Шварца.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:29
Счётом доволен, игрой - нет!
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:29
Не сказал бы.. Ведь до забитого гола примерно равная игра была. А потом уже да молодцы, дожали.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:27
Видно,чот игра налаживается.
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