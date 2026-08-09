Все билеты на игру «Спартака» и «Краснодара» проданы

вчера, 16:26

«Спартак» сообщил о продаже всех билетов на матч 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра пройдёт сегодня, 9 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало в — 20:00 по московскому времени.