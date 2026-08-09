Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Все билеты на игру «Спартака» и «Краснодара» проданы

Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:27
Все билеты проданы, а ощущение было что половина трибун пустая, это игра домашней команды вгоняет болельщиков в траурное молчание?
eefzp9u5fvrw
eefzp9u5fvrw
вчера в 18:30
Теперь главное болельщиков своих не подвести
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:01
Все билеты проданы, ТОЧКА. Конечно, такая вывеска... Командам есть что доказывать друг другу, своим болельщикам (их много в России и за пределами), да и самим себе. Думаю игроки ждут с нетерпением выхода на поле. Желаю им всем освободиться от негатива, пусть останется за пределами стадиона!!! Желаю болельщикам насладиться футболом и увидеть на табло справедливый результат!!!
ABir
ABir
вчера в 16:53
Спартак - это всегда афиша и касса!
a-league
a-league ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:45, ред.
Лишь бы Левников не сделал, как всегда ! А, если ещё и Генич будет комментировать, то вечер безнадёжно будет испорчен
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:30
Ажиотаж такой, даже фан айди не помешал.
Лишь бы команды показали добротную игру
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 