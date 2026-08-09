Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2026

«Челси» дважды забил с пенальти, но не смог обыграть малазийский клуб

вчера, 16:55
Джохор Дарул ТакзимЛоготип футбольный клуб Джохор Дарул Такзим (Пасир Гуданг)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавершен

«Челси» сыграл вничью с малазийской командой «Джохор Дарул Такзим» (3:3) в товарищеском матче.

На 14-й минуте Ариф Ханапи вывел «Джохор» вперёд. На 43-й минуте Лиам Делап сравнял счёт, реализовав пенальти. На 62-й минуте Делап оформил дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый. На 65-й минуте Оскар Аррибас сравнял счёт. На 87-й минуте Бергсон вывел «Джохор» вперёд. Однако спустя две минуты защитник малазийского клуба Антонио Кристиан отправил мяч свои ворота.

При этом стоит отметить, что в этом матче не играл ни один футболист основной обоймы «Челси», кроме Эстевао и Тосина Адарабиойо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК Челси
Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
Вчера, 16:26
«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче
Вчера, 16:04
«Барселона» обыграла «Ноттингем» в рамках товарищеского турнира
08 августа
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
08 августа
«Реал» обыграл «Ференцварош» в товарищеском матче
08 августа
ПСЖ сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче
08 августа
Все комментарии
wk85at6trhtq
wk85at6trhtq
вчера в 20:37
Для резервного состава вполне нормальный результат
Karkaz
Karkaz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
Не, далеко не основа. Педро/Уэлбэк/Джексон. Делап не выходил на матч с Миланом и скорее всего будет отдан в аренду или продан.
particular
particular
вчера в 18:00
"Джохор", следуя традициям не мог проиграть, а Челси не смог победить...
Раскладец, батенька...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:57
А Делап разве не игрок основной обоймы?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 