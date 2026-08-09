«Челси» дважды забил с пенальти, но не смог обыграть малазийский клуб

|Джохор Дарул Такзим3 : 3Челси
|Завершен
«Челси» сыграл вничью с малазийской командой «Джохор Дарул Такзим» (3:3) в товарищеском матче.
На 14-й минуте Ариф Ханапи вывел «Джохор» вперёд. На 43-й минуте Лиам Делап сравнял счёт, реализовав пенальти. На 62-й минуте Делап оформил дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый. На 65-й минуте Оскар Аррибас сравнял счёт. На 87-й минуте Бергсон вывел «Джохор» вперёд. Однако спустя две минуты защитник малазийского клуба Антонио Кристиан отправил мяч свои ворота.
При этом стоит отметить, что в этом матче не играл ни один футболист основной обоймы «Челси», кроме Эстевао и Тосина Адарабиойо.
Раскладец, батенька...