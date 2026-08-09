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Губерниев: «Тревожно за „Локомотив“»

вчера, 17:15

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неудачах московского «Локомотива» на старте сезона.

Тревожно за «Локомотив». Изнутри нет информации, может, необходима встреча с болельщиками, чуть больше открытости, чтобы было понятно поступательное движение. Хороших футболистов продали, а усиления не было. Сейчас еще уйдет Батраков. Честно говоря, ситуация настораживает. Еще два‑три тура есть на раскачку, но, честно говоря, игровой кондиции мы пока не наблюдаем. С такой игрой призерами РПЛ они не станут и в финал Кубка не выйдут.

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