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Шварц: «Победа над махачкалинским „Динамо“ далась непросто»

вчера, 17:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 3-го тура РПЛ. По его словам, игра складывалась непросто.

Была очень сложная игра для нас. Нам пришлось потратить время, чтобы вкатиться в матч. Мы довольны победой, но нужно улучшать свою игру. Самое главное, что игроки, выходящие со скамейки, были готовы.

Шварц отметил, что вышедший на замену Виктор Окишор привнёс нужное влияние, а Константин Тюкавин был опасен в штрафной площади. «Динамо» одержало первую победу в сезоне и с четырьмя очками поднялось на восьмое место.

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