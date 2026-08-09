Шварц: «Победа над махачкалинским „Динамо“ далась непросто»

вчера, 17:35

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 3-го тура РПЛ . По его словам, игра складывалась непросто.

Была очень сложная игра для нас. Нам пришлось потратить время, чтобы вкатиться в матч. Мы довольны победой, но нужно улучшать свою игру. Самое главное, что игроки, выходящие со скамейки, были готовы.

Шварц отметил, что вышедший на замену привнёс нужное влияние, а был опасен в штрафной площади. «Динамо» одержало первую победу в сезоне и с четырьмя очками поднялось на восьмое место.