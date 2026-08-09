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Евсеев: «Махачкалинское „Динамо“ должно было реализовывать моменты»

вчера, 17:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвёл итоги матча третьего тура РПЛ с московским «Динамо», в котором его команда уступила со счётом 1:3.

Не хватило забить мячей, у нас было достаточно моментов при счете 0:0 и в первом, и во втором тайме. Мы этого не сделали, и соперник нас наказал. Мы должны были реализовывать моменты. Соперник давил, но моментов не было. Если бы мы повели, обороне было бы полегче.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» 16 августа встретится на выезде с «Крыльями Советов».

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d348h5vb758b
d348h5vb758b
вчера в 18:41
Про какие моменты физрук глаголит, не понятно.
Гость
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