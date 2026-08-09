Евсеев: «Махачкалинское „Динамо“ должно было реализовывать моменты»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» подвёл итоги матча третьего тура РПЛ с московским «Динамо», в котором его команда уступила со счётом 1:3.

Не хватило забить мячей, у нас было достаточно моментов при счете 0:0 и в первом, и во втором тайме. Мы этого не сделали, и соперник нас наказал. Мы должны были реализовывать моменты. Соперник давил, но моментов не было. Если бы мы повели, обороне было бы полегче.