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Кобелев: «Мне нравится Маринкин, неплохой парень»

вчера, 17:45
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев похвалил полузащитника Тимофея Маринкина после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 3-м туре РПЛ. По его словам, 18-летний футболист соответствует уровню лиги.

Мне нравится Тимофей Маринкин. Он хорошо вписывается в команду, играет в обороне, раздаёт передачи, держит ритм. Неплохой парень. Если его ставят, значит, он соответствует уровню РПЛ. Без разницы, сколько ему лет.

Кобелев также отметил, что «Динамо» заслуженно победило, но в обороне были провалы. Он подчеркнул, что команде нужны вингеры под схему Сандро Шварца 4-3-3 и оценивать прогресс стоит после семи туров.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:36
Сейчас в Динамо пожалуй только игра Маринкина не вызывает нареканий у футбольных экспертов и особенно у болельщиков клуба. И это проявляется не только в практически безошибочных его действиях на поле, но и в самоотдаче в каждом матче, что не скажешь про нынешних капитанов команды, Тюкавина и Фомина. Вообще Фомин сильно изменился и в нелучшую сторону после своего "кикса" в кубковом финале со Спартаком и до сих пор никак не может наверное пережить тот надлом. Даже его любимый тренер шварц не смог реанимировать, да уже наверное и не реанимирует, равно как и Тюкавин, который так ждал возвращения немецкого тренера, тоже не оправдывает ожиданий болельщиков. Может стоит шварцу рискнуть и больше доверять молодым и к Маринкину и Окишору добавить Бабаева. С питером может не стоит эксперементировать, а вот с Родиной можно будет попробовать выпустить в старте молодёжь, а "капитаны" пусть посидят и подумают о своём будущем и предназначении в команде. А ещё лучше продать обоих, пока есть на них спрос, чтоб другие не думали, что есть неприкасаемые.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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