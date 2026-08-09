Кобелев: «Мне нравится Маринкин, неплохой парень»

вчера, 17:45

Бывший главный тренер московского «Динамо» похвалил полузащитника после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 3-м туре РПЛ . По его словам, 18-летний футболист соответствует уровню лиги.

Мне нравится Тимофей Маринкин. Он хорошо вписывается в команду, играет в обороне, раздаёт передачи, держит ритм. Неплохой парень. Если его ставят, значит, он соответствует уровню РПЛ . Без разницы, сколько ему лет.

Кобелев также отметил, что «Динамо» заслуженно победило, но в обороне были провалы. Он подчеркнул, что команде нужны вингеры под схему 4-3-3 и оценивать прогресс стоит после семи туров.