Моуриньо: «Первый тайм с „Ференцварошем" полностью контролировали»

|Ференцварош1 : 2Реал
|Завершен
Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Ференцварошем» (2:1) в товарищеском матче. По его словам, команда хорошо контролировала игру в первом тайме, но во втором потеряла организацию из-за замен.
Мне понравился первый тайм больше, чем второй. В первом тайме играла команда, которая уже работала вместе и проводила пару матчей. У нас был хороший контроль игры. Во втором тайме вышли Винисиус и Бернарду, у которых ещё нет игровых минут. Мы потеряли организацию, но это нормально.
О Винисиусе Жуниоре, продлившем контракт, тренер сказал:
Самое важное — его продление. Это радость для него и для всех нас. У него и Бернарду Силвы было всего несколько тренировок. Я не ожидал, что Винисиус сегодня сразу забьёт — это процесс.