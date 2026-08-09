Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Клубы 2026

Моуриньо: «Первый тайм с „Ференцварошем" полностью контролировали»

вчера, 17:57
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавершен

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Ференцварошем» (2:1) в товарищеском матче. По его словам, команда хорошо контролировала игру в первом тайме, но во втором потеряла организацию из-за замен.

Мне понравился первый тайм больше, чем второй. В первом тайме играла команда, которая уже работала вместе и проводила пару матчей. У нас был хороший контроль игры. Во втором тайме вышли Винисиус и Бернарду, у которых ещё нет игровых минут. Мы потеряли организацию, но это нормально.

О Винисиусе Жуниоре, продлившем контракт, тренер сказал:

Самое важное — его продление. Это радость для него и для всех нас. У него и Бернарду Силвы было всего несколько тренировок. Я не ожидал, что Винисиус сегодня сразу забьёт — это процесс.

Подписывайся в ВК
Все новости
Моуриньо ужесточил дисциплину в «Реале»
08 августа
Хорничек хочет стать первым номером «Ньюкасла»
08 августа
Компани доволен победой «Баварии» над «Астон Виллой»
07 августа
Ван Дейк не поехал в турне США, чем расстроил «Чикаго Файр»
04 августа
«Барселона» уверена в возвращении Бальде на топ-уровень
04 августа
Аморим: «Леау должен быть счастлив в „Милане“»
04 августа
Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 18:07
П**дит)...
particular
particular
вчера в 18:03
"Мы потеряли организацию, но это нормально...", - непривычное спокойствие и терпимость Маура... Стареет?.. Лукавит?...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 