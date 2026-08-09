Моуриньо: «Первый тайм с „Ференцварошем" полностью контролировали»

вчера, 17:57

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Ференцварошем» (2:1) в товарищеском матче. По его словам, команда хорошо контролировала игру в первом тайме, но во втором потеряла организацию из-за замен.

Мне понравился первый тайм больше, чем второй. В первом тайме играла команда, которая уже работала вместе и проводила пару матчей. У нас был хороший контроль игры. Во втором тайме вышли Винисиус и Бернарду, у которых ещё нет игровых минут. Мы потеряли организацию, но это нормально.

О , продлившем контракт, тренер сказал: