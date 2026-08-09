Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Аршавин: «Победа над махачкалинцами придаст „Динамо" уверенности»

вчера, 18:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу московского «Динамо» над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 3-го тура РПЛ. По его словам, этот результат укрепит уверенность команды.

Молодцы, динамовцы, замены сработали. Я думаю, это позитивно скажется и на уверенности, и на настрое динамовцев. Конечно, ещё много над чем нужно работать, но вот эта победа над неуступчивыми махачкалинцами придаст им хорошее настроение.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и с четырьмя очками занимает восьмое место. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Зенитом» 16 августа.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кобелев: «Мне нравится Маринкин, неплохой парень»
Вчера, 17:45
Шварц: «Победа над махачкалинским „Динамо“ далась непросто»
Вчера, 17:35
Губерниев: «Тревожно за „Локомотив“»
Вчера, 17:15
Ловчев рассказал, в чём Угальде лучше Даку
Вчера, 15:47
Генич раскритиковал игру московского «Динамо»
Вчера, 15:39
В ЦСКА рассказали, зачем был подписан Бориско
Вчера, 14:44
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 