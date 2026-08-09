Аршавин: «Победа над махачкалинцами придаст „Динамо" уверенности»

вчера, 18:21

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу московского «Динамо» над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 3-го тура РПЛ . По его словам, этот результат укрепит уверенность команды.

Молодцы, динамовцы, замены сработали. Я думаю, это позитивно скажется и на уверенности, и на настрое динамовцев. Конечно, ещё много над чем нужно работать, но вот эта победа над неуступчивыми махачкалинцами придаст им хорошее настроение.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и с четырьмя очками занимает восьмое место. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Зенитом» 16 августа.