Меликов: «Гаджиев ушёл из-за необходимости новых подходов»

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов объяснил уход с поста президента махачкалинского «Динамо» необходимостью более современных подходов в управлении клубом.

Мы всегда к Гаджи Муслимовичу относимся и будем относиться как к человеку, который очень много сделал для футбола в нашей стране и в Дагестане. Но на сегодняшний день нам требуются более современные подходы. В том числе в вопросах, связанных с организацией работы не только по спортивной части, но и по финансам, экономике, селекции.