Меликов: «Гаджиев ушёл из-за необходимости новых подходов»

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов объяснил уход Гаджи Гаджиева с поста президента махачкалинского «Динамо» необходимостью более современных подходов в управлении клубом.
Мы всегда к Гаджи Муслимовичу относимся и будем относиться как к человеку, который очень много сделал для футбола в нашей стране и в Дагестане. Но на сегодняшний день нам требуются более современные подходы. В том числе в вопросах, связанных с организацией работы не только по спортивной части, но и по финансам, экономике, селекции.
В январе в «Динамо» была упразднена должность президента, Гаджиев стал почётным президентом. Команда стартовала в РПЛ с двух побед (над «Факелом» и «Локомотивом»), но затем уступила московскому «Динамо» (1:3).
Молодые энергичные люди нужны.
М не только в футболе))