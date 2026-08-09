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Меликов: «Гаджиев ушёл из-за необходимости новых подходов»

вчера, 18:35

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов объяснил уход Гаджи Гаджиева с поста президента махачкалинского «Динамо» необходимостью более современных подходов в управлении клубом.

Мы всегда к Гаджи Муслимовичу относимся и будем относиться как к человеку, который очень много сделал для футбола в нашей стране и в Дагестане. Но на сегодняшний день нам требуются более современные подходы. В том числе в вопросах, связанных с организацией работы не только по спортивной части, но и по финансам, экономике, селекции.

В январе в «Динамо» была упразднена должность президента, Гаджиев стал почётным президентом. Команда стартовала в РПЛ с двух побед (над «Факелом» и «Локомотивом»), но затем уступила московскому «Динамо» (1:3).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:40, ред.
И Меликов прав.
Молодые энергичные люди нужны.
М не только в футболе))
Гость
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