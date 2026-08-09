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«Родина» обыграла «Зенит» с минимальным счётом в матче РПЛ

вчера, 19:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

«Родина» одержала сенсационную победу над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Зенит» вышел вперёд на 23-й минуте — Максим Глушенков открыл счёт. Однако во втором тайме Артур Гарибян оформил дубль: на 59-й минуте сравнял счёт, а на 65-й вывел «Родину» вперёд.

Московский клуб, который впервые в истории выступает в РПЛ, одержал свою первую победу в рамках чемпионата России.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 00:46
Это поражение получилось особенно болезненным именно потому, что его можно было избежать задолго до голов Гарибяна. Зенит не реализовал свое огромное преимущество до перерыва, снова провалил начало второго тайма, а после пропущенных мячей так и не нашел внятного плана спасения. И всё это произошло прямо перед важнейшими матчами с Динамо (16 августа) и Спартаком (23 августа).
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 00:04, ред.
Все правильно Зенит сделал... Ну а как иначе? Вы хотели бы увидеть заголовок: "Зенит вынес/уничтожил/деклассировал (и т.п.) Родину" ? Я ничего не имею против самой команды "Родина", но давать футбольному клубу ТАКОЕ название...
KAY_717
KAY_717
вчера в 22:46
На классе
Икарус
Икарус
вчера в 22:38
Какой чемпионат-такой и чемпион.Родину-в чемпионы РФПЛ, куда лучше всяких Зенитов.
Городецкий
Городецкий
вчера в 22:36, ред.
Ожидаемо. Ожидаемая реакция антифанатов Зенита. Комментарии особых активистов набирают по 30 лайков.
Конечно, "гегемон" бездарно проигрывает)) Все! Команду распустить! Семака уволить!
И включается любимая фраза прекрасной половины человечества "я же говорила".
Когда же вы научитесь болеть за своих, а не против других?
Когда Вы перестанете оскорблять тех, кто профессиональнее Вас в любом случае, какой бы Вы не были опытный болельщик?
Каждый раз в комментариях Вы обливаете помоями, оскорбляете, чем, несомненно, поднимаете хайп среди таких же антифанатов, но показываете и свой низкий культурный уровень и пробелы в своем воспитании.
Уймитесь. Оцениваете конкретные ошибки команды, тренера, конкретных действий игроков. Но не скатывайтесь до уровня "виноградной улитки".
Зенит проиграл эмоционально этот матч. Это не потеря профессионализма, это потеря игроцкого азарта и настроения.
Реакция тренера, ушедшего в раздевалку объяснима: досада. Возможно, где то недонастроил или упустил какие то психологические моменты в подготовке. Но. Пусть лучше так и сейчас,чтобы исправить и впредь не упускать, чем на финише.
Когда пропустили второй пришла в голову горькая шутка: Родине и проиграть не жалко, потому что Родина.
Любите футбол, свои команды, и перестаньте жить ненавистью.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:29
    Уважаемый Админ.
    Прошу Вас обратить внимание на комментарий, от сегодня, 21:10.

    Спасибо.
    KAY_717
    KAY_717
    вчера в 22:20
    Слезы прям стоят в глазах ведущего матч тв
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 22:15
    матч не смотрел, но плюсую в 30-й раз за комментарий!
    KAY_717
    KAY_717
    вчера в 22:07
    Зентту не хватало Еськова.
      Sergo81
      Sergo81
      вчера в 22:05
      Очень понравился Рейна. Перуанец напомнил Домингеса чем-то, каждое движение со смыслом, большой мастер. Надо за ним понаблюдать. Понравилось, что Вендел жёстко с ним играл, какая-то ревность с его стороны, для меня признание класса Рейны. Глушенков такой дракон из себя, что уже голам не радуется, типо шапками дальше закидает. Закидали) Педро почти уже центральный защитник)? Что это за схема, как в хоккее, от ворот с шайбой?)) больно смотреть на Энрике, ничего ему не надо. Не бежит и не бьёт, пропал парень.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 21:42
      А король- то голый)))
      iBragim2102
      iBragim2102
      вчера в 21:24
      Вообще моментов не было, самое что бросилось в глаза Зенит играл так как будто он ведет в счете, они вообще отвыкли отыгрываться, состав не мотивирован Зенита, они всё выиграли многие уже много раз, а в Европу не пускают, нет мотивации, нужно полностью освежать состав
      Диванный профи
      Диванный профи ответ hx93gbwyy6uf (раскрыть)
      вчера в 21:06
      Бред, там от Родины только название и пару игроков.
      Red blu
      Red blu
      вчера в 20:27
      Ничья ЦСКА в этом туре с Ростовом выглядит неплохим результатом после того как Зенит проиграл новичку Родине на своем поле.
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 20:24
      Не быть чемпионом зениту в этом году !
      Red blu
      Red blu
      вчера в 20:16
      А что характерно первая же игра в новом сезоне и именно Московский клуб обыгрывает Зенит на его родном стадионе в Санкт Петербурге.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:13, ред.
      Я тебе не про уровень российского футбола писал, а про то, почему такой уровень футбола в РПЛ. Российский же футбол, где играют никому не известные нищие и голодранцы (де-факто) сильнее на голову, нежели футбол в РПЛ.

      По Семаку.
      Миллер же не дурак. Качать "Крейсер Аврору" из стороны в сторону, меняя Семака как шило на мыло, не имеет никакого смысла, ибо на местах у конкурентов сидят коучи отнюдь не умнее, чем Серожа (за исключением может быть Мусаева и отчасти Талалайкина).
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:13
      Я думаю дело даже не в этой "неудаче" Зенита. Все поглубже. Родина показала всем остальным клубам РПЛ, в том числе с нижней половины, что с этим "юбиляром- гегемоном" можно и нужно играть даже на его поле. Там есть группа приличных футболистов, но нет нормального тренера, что в условиях атмосферы созданного искусственно превосходства, дает возможности обыгрывать из у них дома.
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
      вчера в 20:09
      Ключевое слово обыграла и не важно с минимальным, главное обыграла Зенит!
      blitz
      blitz
      вчера в 20:03, ред.
      Сенсация новичек РПЛ Родина в гостях дернула Зенит.
      «Родина» — российский футбольный клуб из Москвы, созданный на базе одноимённой академии, которая была сформирована из частной футбольной школы для детей «Школа мяча», основанной в 2007 году. Основан в 2015 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин.
      Браво Родина.
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 20:01
      "Хуан Диас Кинта прокомментировал первую победу «Родины» над «Зенитом» в истории – 2:1.

      «Победить «Зенит» дорогого стоит. Мы потратили много сил. Были смелыми, пытались контролировать мяч. «Зенит» нас прижимал, но мы все равно старались.

      Такие игры я видел в Испании много раз – на «Бернабеу» и «Ноу Камп». Маленькие команды должны выкладываться, а вратарь должен сделать чудо», – сказал главный тренер «Родины»."


      По поводу маленьких команд, "чуда" вратаря - ни убавить ни прибавить.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 19:59
      Ну, если говорить про лигу, в целом, то конечно, уровень российского футбола упал, по сравнению с теми годами, когда Россия представляла себя в Европе и мире... Но в данном случае, я говорю про конкретного человека- лишенного элементарной совести и чести, который, отчетливо видя и понимая своё стремительное падение, по-прежнему сидит у кормушки, вместо того, чтобы самому, достойно уйти.
      При таких неограниченных возможностях Зенита, показывать такой убогий футбол и при этом не делать никаких выводов, ну, надо просто себя не уважать. О падении Семака как тренера, я говорю уже четвертый год, и видимо не напрасно...
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 19:58
      "Сергей Семак высказался о поражении от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

      – Чему такое поражение может научить?

      – Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи. Как в Оренбурге, у нас два незабитых пенальти, мы проиграли эту игру 1:2, хотя должны были выигрывать, создали кучу моментов. В этом году в Оренбурге меньше моментов, но выиграли. То же самое и здесь. Нужно забивать и не ошибаться, играть надежно в обороне, – сказал главный тренер «Зенита»."
      adekvat
      adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 19:58
      Сам никогда не напишет. Сперва немца надо скинуть, потом эта фанера полетит над Россией.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 19:53, ред.
      Нет никакой сенсации, Зенит при физруке Семаке выигрывал за счет трансферов Миллера, губил хороших игроков. Котгда уже этому прийдет конец? АДВОКАТА на родину.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:53
      Дискредитировала себя Лига, а не карьерист Серожа. Я тебе Витя неоднократно писал, что полно в стране ноунеймов, которые мяч катают лучше ряженых сынков богатых родителей, которые покупают своим отпрыскам места в клубах РПЛ. И касается это ВСЕХ столичных команд.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 19:51
      Ого, вот это Родина, ахахаха, вот это Зенит, даёшь интригу в РПЛ
      rostov761
      rostov761
      вчера в 19:50
      Зенит решил подзаработать на ставках Проверить надо
      Sosna69
      Sosna69
      вчера в 19:48
      Не смотрел,но офигел!
      NYJ
      NYJ
      вчера в 19:46
      Ой, оказывается для болельщиков Локомотива есть и радостные события в футболе
      Гость
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