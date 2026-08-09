«Родина» обыграла «Зенит» с минимальным счётом в матче РПЛ

«Родина» одержала сенсационную победу над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
«Зенит» вышел вперёд на 23-й минуте — Максим Глушенков открыл счёт. Однако во втором тайме Артур Гарибян оформил дубль: на 59-й минуте сравнял счёт, а на 65-й вывел «Родину» вперёд.
Московский клуб, который впервые в истории выступает в РПЛ, одержал свою первую победу в рамках чемпионата России.
Первый гол Родины- вратарский, второй- в лучших традициях сб.Испании. Зенит- СТАДО, с омерзительным и ничтожным пастухом. Сегодня Соболь сравнивал себя с Кейном. Ну-ну..
Я не рассматриваю победу Родину в качестве сенсации, считаю, всё закономерно. Просто, победила команда выше классом, причем по игре. Очень грамотно перестроились гости во 2-м тайме, очень грамотно сыграли в обороне и даже в центре поля, несмотря на преимущество Зенита на этом участке поля, гости, очень быстро и своевременно выбегали в контр атаки.
Жду увольнения Семака, и аплодирую Родине, стоя!!!!!!!
При таких неограниченных возможностях Зенита, показывать такой убогий футбол и при этом не делать никаких выводов, ну, надо просто себя не уважать. О падении Семака как тренера, я говорю уже четвертый год, и видимо не напрасно...