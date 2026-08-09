«Родина» обыграла «Зенит» с минимальным счётом в матче РПЛ

вчера, 19:00

«Родина» одержала сенсационную победу над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Зенит» вышел вперёд на 23-й минуте — открыл счёт. Однако во втором тайме оформил дубль: на 59-й минуте сравнял счёт, а на 65-й вывел «Родину» вперёд.