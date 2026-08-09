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Радимов: «„Динамо“ нужно очень сильно улучшать игру»

вчера, 19:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Экс‑футболист сборной России Владислав Радимов подверг критике игру московского «Динамо» в матче третьего тура РПЛ с «Динамо» из Махачкалы.

Как игра московского «Динамо»? Если брать последние 20 минут, когда сделали замены и забегали, то еще более‑менее можно принять. Но если брать первые 60 минут, особенно первый тайм, то так в футбол не играют уже давно. «Динамо» нужно очень сильно улучшать игру и существенно прибавлять в движении. До замен не было предложений для продолжения атак у москвичей.

Динамовцы под руководством главного тренера Сандро Шварца набрали четыре очка в трёх встречах.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:35
А твоему Зениту не надо? Там все ок?
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:26
Чемпионат эстонии. клуб Флора ставка 100 балов.
клуб Таммека Тарту

Игра состоится? Сделайте, плз, возврат, а то у меня 0 ))
Гость
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