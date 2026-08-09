Радимов: «„Динамо“ нужно очень сильно улучшать игру»

Экс‑футболист сборной России подверг критике игру московского «Динамо» в матче третьего тура РПЛ с «Динамо» из Махачкалы.

Как игра московского «Динамо»? Если брать последние 20 минут, когда сделали замены и забегали, то еще более‑менее можно принять. Но если брать первые 60 минут, особенно первый тайм, то так в футбол не играют уже давно. «Динамо» нужно очень сильно улучшать игру и существенно прибавлять в движении. До замен не было предложений для продолжения атак у москвичей.