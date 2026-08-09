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Спаллетти: «„Интер“ больше похож на команду, чем „Ювентус“»

вчера, 19:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавершен

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в товарищеском матче. По его словам, соперник выглядел более сыгранным коллективом.

«Интер» в первом тайме показал, что он больше похож на команду, чем мы. Это процесс, через который нам просто нужно пройти. Мы должны сделать шаги вперёд.

Спаллетти также оценил дебют новичков Керима Аладжбегович​а и Рандаля Коло Муани, которые вышли во втором тайме.

Мне нужно было внимательно оценить их. Они оба сильные игроки высокого уровня, но им нужно набрать форму — они тренируются с нами всего три дня.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 19:38
Посмотрим, как Ювентус будет играть в официальных матчах,..
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