Спаллетти: «„Интер“ больше похож на команду, чем „Ювентус“»

вчера, 19:22

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в товарищеском матче. По его словам, соперник выглядел более сыгранным коллективом.

«Интер» в первом тайме показал, что он больше похож на команду, чем мы. Это процесс, через который нам просто нужно пройти. Мы должны сделать шаги вперёд.

Спаллетти также оценил дебют новичков и , которые вышли во втором тайме.