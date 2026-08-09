Семак: «У „Зенита“ были моменты, но счёт на табло»

Главный тренер «Зенита» оценил игру подопечных в матче третьего тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

Для того, чтобы выиграть, нужно забивать и играть надежно в обороне. Поэтому здесь побеждает та команда, которая может реализовать моменты, которые есть. Моментов у нас было, конечно, больше, но это ни о чем не говорит, счет на табло.

В конце уже свалились на навал, наверное, немножко не так распоряжались в моментах. Мы где‑то проигрывали подбор, в таких случаях нужно сохранять всё‑таки разумные действия, сохранять структуру игры для того, чтобы моментов было больше.