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Семак: «У „Зенита“ были моменты, но счёт на табло»

вчера, 20:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру подопечных в матче третьего тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

Для того, чтобы выиграть, нужно забивать и играть надежно в обороне. Поэтому здесь побеждает та команда, которая может реализовать моменты, которые есть. Моментов у нас было, конечно, больше, но это ни о чем не говорит, счет на табло.

В конце уже свалились на навал, наверное, немножко не так распоряжались в моментах. Мы где‑то проигрывали подбор, в таких случаях нужно сохранять всё‑таки разумные действия, сохранять структуру игры для того, чтобы моментов было больше.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
сегодня в 00:30
Серёжа- а не пора ли на выход??? По ходу тренерские задумки себя уже исчерпали.
63j47apjxj68
63j47apjxj68
вчера в 22:57
У Семака удобный момент покинуть Зенит.
Gusstaff
Gusstaff
вчера в 22:51
Страна благодарна Семаку за праздник!
    blitz
    blitz
    вчера в 22:28
    Это повторяется каждый сезон, и не по одному разу, и будет продолжаться пока Семак рулит!
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 22:04
    Это он кому рассказывает, нам?
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 20:50
    Столько людей на стадионе...В годовщину окончания Ленинградской битвы, в городе праздник и дань памяти... А вы-позорники...Нужно настраивать команду, что к тебе едет минимум Краснодар, а не Родина. А не " если бы да кабы..."
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    вчера в 20:13
    В виртуозно-упадническом настроении/комментарии Семаку не откажешь)
    Гость
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