ПСЖ объявил о возвращении Диня

вчера, 20:22

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о возвращении защитника . 33-летний француз подписал контракт с парижским клубом до 2029 года и будет выступать под 12-м номером.

Динь уже играл за ПСЖ с 2013 по 2015 год, выиграв два чемпионских титула и Кубок Франции. Затем он выступал за «Рому», «Барселону», «Эвертон» и «Астон Виллу», с которой выиграл Лигу Европы в 2026 году.