Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2026/2027

ПСЖ объявил о возвращении Диня

вчера, 20:22

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о возвращении защитника Люка Диня. 33-летний француз подписал контракт с парижским клубом до 2029 года и будет выступать под 12-м номером.

Динь уже играл за ПСЖ с 2013 по 2015 год, выиграв два чемпионских титула и Кубок Франции. Затем он выступал за «Рому», «Барселону», «Эвертон» и «Астон Виллу», с которой выиграл Лигу Европы в 2026 году.

Я очень горжусь тем, что возвращаюсь в «Пари Сен-Жермен» после прекрасного опыта, полученного здесь более десяти лет назад. Условия работы на кампусе исключительные и отражают амбиции клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСЖ  Динь Люка
Перевод с ФК ПСЖ Фото: ФК ПСЖ
ОфициальноОбольский перешёл в другой клуб в Сегунде
Вчера, 14:50
ОфициальноВингер «Атлетико» продолжит карьеру в «Ривер Плейт»
Вчера, 12:11
ОфициальноЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси перешёл в клуб из Норвегии
Вчера, 09:42
Официально«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе Серхи Роберто
08 августа
ОфициальноБруно Гимарайнс стал игроком «Арсенала»
08 августа
Асллани не перешёл в «Лейпциг» из-за медосмотра
08 августа
Все комментарии
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 05:34, ред.
Зачем он им нужен ? Не понимаю я совсем . Даже на подмену если выходить он слишком слабый игрок
cq4em9zuavmq
cq4em9zuavmq
вчера в 21:00
футболист, который сделал Испанию чемпионом мира
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 